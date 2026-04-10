Μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς θρησκευτικής κατάνυξης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής η πρώτη περιφορά του Επιταφίου στη Θεσσαλονίκη, από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο κέντρο της πόλης.

Η πομπή ξεκίνησε στις 17:00, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Οι πιστοί έψαλαν το «Ω γλυκύ μου έαρ» υπό τη συνοδεία φιλαρμονικής ορχήστρας, ενώ σε όλη τη διαδρομή στην οδό Ίωνος Δραγούμη αντηχούσαν τα εγκώμια «Η ζωή εν τάφω», «Άξιον εστί» και «Αι γενεαί πάσα».

Μυροφόρες έραιναν τον Επιτάφιο με άνθη, ενώ αξιωματικοί του Ναυτικού τον μετέφεραν, πλαισιωμένοι από προσκόπους και μέλη του Ερυθρού Σταυρού. Το πλήθος των πιστών ακολούθησε την πομπή, με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα σε όλο το κέντρο της πόλης.

Ο Επιτάφιος του Αγίου Μηνά, γνωστός και ως εκκλησία των εμπόρων, αποτελεί παραδοσιακά τον πρώτο που εξέρχεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης – μια παράδοση που διατηρείται για περισσότερο από έναν αιώνα. Έμποροι και εργαζόμενοι της περιοχής διέκοψαν προσωρινά τη δραστηριότητά τους, βγαίνοντας από τα καταστήματά τους, ενώ για αρκετή ώρα ανεστάλη κάθε εμπορική κίνηση.

Στην περιφορά παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, Ανάπτυξης (αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας) Σταύρος Καλαφάτης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, βουλευτές, ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στην πόλη Γιάννης Παπαγεωργίου και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης.