Μετά από 40 ημέρες πολέμου, ο Ναός της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ άνοιξε ξανά το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (9.4.26), ύστερα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω των συγκρούσεων. Η επαναλειτουργία του ναού έγινε σύμφωνα με την επικαιροποίηση των οδηγιών για τους Άγιους Τόπους.

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας για εκεχειρία δύο εβδομάδων, οι Άγιοι Τόποι της Ιερουσαλήμ ανοίγουν εκ νέου για προσευχή και επισκέψεις. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται το Δυτικό Τείχος, το Όρος του Ναού και ο Ναός της Αναστάσεως.

﻿</p><p>

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, λόγω της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης, ο διοικητής της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ έδωσε εντολή για ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στην πόλη θα αναπτυχθούν εκατοντάδες αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και εθελοντές, τόσο στους κεντρικούς οδικούς άξονες όσο και στην Παλιά Πόλη και στους ιερούς τόπους.

Στόχος των μέτρων είναι η ασφαλής πρόσβαση των πιστών και των επισκεπτών, καθώς και η διασφάλιση της ελευθερίας των λατρευτικών εκδηλώσεων, ενόψει των ημερών του Πάσχα.

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τελέστηκε η ακολουθία του Νιπτήρος από τον Πατριάρχη και τους αγιοταφίτες Πατέρες, παρουσία αρκετών πιστών που ήδη είχαν επισκεφθεί τον Ναό της Αναστάσεως.

O απεσταλμένος του MEGA στα Ιεροσόλυμα, Αντώνης Γκιόκας, μίλησε για συγκινητικές στιγμές μεταξύ άλλων και για τους ανθρώπους του Πατριαρχείου καθώς για πρώτη φορά μετά από πολλές μέρες μπορούν κι έχουν τους πιστούς δίπλας τους.

Πώς θα γίνει η μεταφορά του Αγίου Φωτός

Σε μία από τις πιο σύνθετες αποστολές των τελευταίων ετών εξελίσσεται η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα. Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχουν βάλει το υπουργείο Εξωτερικών σε κατάσταση συναγερμού, με συνεχείς συσκέψεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά μέσα στο εκρηκτικό κλίμα της περιοχής.

«Δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε να πετάξουμε»

Περιγράφοντας τις πρωτόγνωρες δυσκολίες του εγχειρήματος, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, σημειώνει:

«Είναι μία πολύ δύσκολη επιχείρηση, εδώ και εβδομάδες, που έχουμε αναλάβει ως υπουργείο Εξωτερικών, για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθειά μας να φέρουμε κάτω από συνθήκες πολέμου, να φέρουμε στην Ελλάδα και πάλι, όπως κάθε χρόνο, το Άγιο Φως. Για εμάς τους Έλληνες, όπως ξέρετε, για τους Έλληνες τους Ορθοδόξους, το Άγιο Φως έχει έναν τεράστιο συμβολισμό».

«Φέτος, λόγω του πολέμου, η κατάσταση έγινε πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέραμε μέχρι την τελευταία στιγμή αν θα μπορούσαμε να πετάξουμε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ και από εκεί να έρθουμε στην Αθήνα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», συμπλήρωσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία πως παρά τα εμπόδια, το ανέσπερο φως θα φτάσει έγκαιρα στη χώρα.

«Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Σκοπός μας ήταν από την αρχή, ακόμα και αν έπεφταν βόμβες που λέει ο λόγος, να πάμε εκεί, γιατί αυτό είναι το χρέος μας, είναι η τιμή και η ευλογία μας να βρισκόμαστε εκεί. Η αντιπροσωπεία που θα πάει θα είναι πολύ μικρή».

Η ελληνική αποστολή αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

«Θα το μεταφέρουμε από την Ιερουσαλήμ οδικώς στο Τελ Αβίβ και από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν θα πετάξουμε πίσω στην Αθήνα, όπου ελπίζω να έρθουμε γύρω στις 19:00 η ώρα το βράδυ. Και το Άγιο Φως από το αεροδρόμιο ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ θα μεταφερθεί με έκτακτες πτήσεις και με τακτικές των δύο ελληνικών εταιριών, σε 18 πόλεις μεγάλες της Ελλάδας». «Έχουμε κοπιάσει πάρα πολύ για αυτή την υπόθεση», κατέληξε.