Η ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ, Μέρι Τραμπ, προκάλεσε νέο κύμα συζητήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι βλέπει «σαφή σημάδια» πως ο πρόεδρος ενδέχεται να εμφανίζει συμπτώματα Αλτσχάιμερ, παρόμοια με εκείνα που είχε παρουσιάσει ο πατέρας του.

Τα ερωτήματα γύρω από την υγεία του προέδρου εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες, μετά τις αναφορές για φερόμενη επίσκεψή του στο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Walter Reed – γεγονός που ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με το τι θα μπορούσε να απαιτήσει μια προεδρική επίσκεψη σε νοσοκομείο. Αν και ο πρόεδρος έχει επιστρέψει πλήρως στα καθήκοντά του, αρκετές δημόσιες προσωπικότητες εξέφρασαν τις δικές τους θεωρίες για την κατάσταση της υγείας του.

Η Μέρι Τραμπ, κλινική ψυχολόγος και κόρη του αδελφού του προέδρου, Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, υποστήριξε μιλώντας στο περιοδικό New York Magazine ότι έχει παρατηρήσει συγκεκριμένες συμπεριφορές του θείου της που της θυμίζουν τον παππού της, Φρεντ Τραμπ Σίνιορ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με άνοια.

Σύμφωνα με τη Mirror US, ο Φρεντ Τραμπ Σίνιορ είχε παρουσιάσει σημαντική απώλεια μνήμης και απεβίωσε το 1999 σε ηλικία 93 ετών. «Μερικές φορές δεν φαίνεται να έχει προσανατολισμό στον χρόνο και τον χώρο», ανέφερε η Μέρι Τραμπ, προσθέτοντας πως «κατά διαστήματα βλέπω εκείνη την έκφραση απορίας, σαν ελάφι στα φώτα των αυτοκινήτων».

Σε συνέντευξή της στο Daily Beast Podcast, συνέχισε λέγοντας: «Υπάρχουν στιγμές που τον κοιτάζω και βλέπω τον παππού μου. Την ίδια σύγχυση. Δεν φαίνεται πάντα να ξέρει πού βρίσκεται ή με ποιον μιλά». Επισήμανε επίσης πως, κατά την άποψή της, τα προβλήματα αυτοελέγχου του προέδρου «επιδεινώνονται συνεχώς».

Όπως αναφέρει η Express, Μέρι Τραμπ είχε αναφερθεί εκτενώς στις οικογενειακές σχέσεις και στην παιδική ηλικία του προέδρου στο βιβλίο της Too Much and Never Enough (2020), όπου περιέγραψε τη δική της οπτική για τη δυναμική της οικογένειας.

Ανησυχίες για την υγεία του προέδρου είχε εκφράσει και ο ανιψιός του, Φρεντ Σ. Τραμπ Γ΄, ο οποίος σε συνέντευξή του στο περιοδικό People το 2024 σημείωσε ότι παρατηρεί «παράλληλα στοιχεία» ανάμεσα στην πορεία του προέδρου και την επιδείνωση του παππού του. «Όπως όλοι, βλέπω την παρακμή του, παρόμοια με εκείνη του παππού μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η άνοια «υπήρχε στην οικογένεια Τραμπ».

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές. Μιλώντας σε συνέντευξη τον Ιανουάριο, είπε για τον πατέρα του: «Είχε ένα πρόβλημα. Σε μια ηλικία, περίπου 86 ή 87, άρχισε να παθαίνει κάτι σαν Αλτσχάιμερ. Εγώ δεν το έχω… ούτε το σκέφτομαι καν».

Ο Λευκός Οίκος απάντησε στις δηλώσεις της Μέρι Τραμπ με σκληρή γλώσσα λέγοντας ότι «δεν έχει ιδέα για τίποτα».