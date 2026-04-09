Η αποστολή Artemis 2 της NASA, πέρα από τους σοβαρούς της στόχους – όπως η δοκιμή της κάψουλας Orion στο βαθύ διάστημα και η χαρτογράφηση απολιθωμένων ροών λάβας στη σεληνιακή επιφάνεια – περιλαμβάνει και πιο ανάλαφρες πτυχές που αναδεικνύουν την ανθρώπινη πλευρά των ταξιδιών στο Διάστημα.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το μικρό παιχνίδι “Rise“, που συνοδεύει το πλήρωμα ως δείκτης μηδενικής βαρύτητας. Το αντικείμενο φέρει ένα μικροτσίπ με τα ονόματα χιλιάδων πολιτών που δήλωσαν συμμετοχή για να «ταξιδέψουν» συμβολικά στο φεγγάρι μέσω της αποστολής. Παράλληλα, διατηρείται και μια παράδοση που ξεκίνησε δεκαετίες πριν: οι λεγόμενες wakeup songs.

Καθημερινά, στο προκαθορισμένο πρωινό ξύπνημα του πληρώματος, το Κέντρο Ελέγχου Αποστολής μεταδίδει μέσω ραδιοφώνου ένα σύντομο μουσικό απόσπασμα. Στόχος είναι να ξεκινήσει η ημέρα των αστροναυτών με θετική ενέργεια και καλή διάθεση.

Η μουσική υπόκρουση της αποστολής Artemis 2

Μέχρι στιγμής, οι επιλογές περιλαμβάνουν τραγούδια όπως το “Sleepyhead” σε διασκευή του Young & Sick, το “In a Daydream” των Freddy Jones Band και το “Pink Pony Club” της Chappell Roan. Ο διοικητής της αποστολής, Reid Wiseman, σχολίασε με χιούμορ πως το πλήρωμα «ανυπομονούσε για το ρεφρέν», όταν το Mission Control διέκοψε πρόωρα το κομμάτι.

Οι υπεύθυνοι δημιούργησαν ακόμη και λίστα στο Spotify με το soundtrack της αποστολής, η οποία ενημερώνεται καθώς αποκαλύπτονται νέες μουσικές επιλογές για κάθε μέρα πτήσης.

Οι «πτήσεις» της μουσικής

Flight Day 1: “Sleepyhead” – Young & Sick

Flight Day 2: “Green Light” – John Legend (feat. André 3000)

Flight Day 3: “In a Daydream” – Freddy Jones Band

Flight Day 4: “Pink Pony Club” – Chappell Roan

Flight Day 5: “Working Class Heroes (Work)” – CeeLo Green

Flight Day 6: “Good Morning” – Mandisa, TobyMac

Flight Day 7: “Tokyo Drifting” – Denzel Curry & Glass Animals

Flight Day 8: “Under Pressure” – Queen & David Bowie

Η επιλογή αυτών των τραγουδιών φαίνεται πως επηρέασε και τη συμπεριφορά των ακροατών. Σύμφωνα με στοιχεία του Spotify, το “Sleepyhead” σημείωσε αύξηση 2.100% στις παγκόσμιες αναπαραγωγές, ενώ το “Working Class Heroes (Work)” κατέγραψε άνοδο άνω του 1.700%.

Από το Apollo έως το Διαστημικό Λεωφορείο

Η παράδοση των μουσικών αφυπνίσεων ξεκινά από τα χρόνια του προγράμματος Apollo. Οι αστροναύτες του Apollo 10, για παράδειγμα, ξυπνούσαν με το “It’s Nice to Go Trav’ling” του Frank Sinatra, ενώ το Apollo 15 είχε για μουσικό σήμα το θέμα από την ταινία “2001: A Space Odyssey“.

Αργότερα, στο πρόγραμμα του διαστημικού λεωφορείου, η συνήθεια αυτή συνεχίστηκε με προσωπικές επιλογές των πληρωμάτων. Ο πιλότος Greg Johnson στην αποστολή STS-134 άκουσε το “Drops of Jupiter” που επέλεξε ο γιος του, ενώ ο Roberto Vittori ξυπνούσε με το ιταλικό “Il Mio Pensiero” του Ligabue.

Στην τελευταία αποστολή του προγράμματος, STS-135, ο πιλότος Doug Hurley διάλεξε το “Viva la Vida” των Coldplay και το “Don’t Panic“, ενώ ο Michael Stipe των R.E.M. έστειλε ειδικά για το πλήρωμα μια α καπέλα εκτέλεση του “Man on the Moon“.

Η πλήρης λίστα των τραγουδιών αφύπνισης των αποστολών είναι διαθέσιμη στο σχετικό έγγραφο της NASA, το οποίο περιλαμβάνει και αποσπάσματα από τον ευχάριστο διάλογο μεταξύ αστροναυτών και Κέντρου Ελέγχου. Ένα όμορφο δείγμα του πώς η μουσική συνοδεύει ακόμη και τα πιο απαιτητικά ταξίδια της ανθρωπότητας.