Σχεδόν οι μισές μουσικές συνθέσεις που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν ακουστεί ποτέ, σύμφωνα με νέα ανάλυση που αποκαλύπτει το μέγεθος της «σιωπηλής» εισβολής της AI μουσικής στις μεγάλες πλατφόρμες streaming.

Έρευνα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, που δημοσιεύτηκε στις 28 Μαρτίου, φέρνει στο φως τον τρόπο με τον οποίο η μουσική που παράγεται από εργαλεία όπως τα Suno και Udio κατακλύζει τις πλατφόρμες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams χωρίς οι ακροατές να γνωρίζουν ότι πρόκειται για μη ανθρώπινη δημιουργία.

Παράλληλα, ξεχωριστή ανάλυση της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης Neume, η οποία εξέτασε 123.000 AI τραγούδια και δημοσιεύτηκε στις 29 Μαρτίου, αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό παράδοξο: σχεδόν τα μισά από αυτά δεν έχουν παιχτεί ούτε μία φορά — ούτε καν από τους ίδιους τους δημιουργούς τους.

Καταιγισμός συνθετικής μουσικής

Ο όγκος της μουσικής που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται με εκρηκτικό ρυθμό. Η γαλλική υπηρεσία streaming Deezer ανέφερε τον Ιανουάριο ότι λαμβάνει πλέον πάνω από 60.000 πλήρως AI-παραγόμενα κομμάτια ημερησίως, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 39% των ημερήσιων uploads και που έχει διπλασιαστεί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μόνο μέσα στο 2025, η Deezer εντόπισε και κατηγοριοποίησε περισσότερα από 13,4 εκατομμύρια AI τραγούδια στην πλατφόρμα της. Περίπου το 85% των streams που αποδόθηκαν σε AI μουσική βρέθηκε πως ήταν ψεύτικα, δημιουργημένα από bots με σκοπό την εκμετάλλευση δικαιωμάτων από πραγματικούς καλλιτέχνες.

Σε επίπεδο βιομηχανίας, τα AI κομμάτια εκτιμάται ότι αποτελούν από 28% έως 39% των ημερήσιων uploads, αλλά αντιστοιχούν μόλις στο 0,5% των πραγματικών streams, σύμφωνα με την ανάλυση της Neume. Το 97% των AI τραγουδιών λαμβάνει λιγότερες από 50 ακροάσεις, γεγονός που δείχνει ότι για τους περισσότερους χρήστες η ίδια η διαδικασία δημιουργίας είναι το προϊόν — όχι το τραγούδι.

Διχασμός στις πλατφόρμες

Η έρευνα της Le Monde ανέδειξε τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούν οι πλατφόρμες. Η Deezer έχει αναδειχθεί ως η πιο επιθετική στην αντιμετώπιση του φαινομένου, αναπτύσσοντας ένα ιδιόκτητο εργαλείο ανίχνευσης που εξετάζει τα ηχητικά φάσματα για «αποτυπώματα» που αφήνουν οι γεννήτριες μουσικής όπως τα Suno και Udio.

Από τον Ιανουάριο, η Deezer άρχισε να διαθέτει εμπορικά την τεχνολογία της, με τη γαλλική εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων Sacem να είναι από τους πρώτους συνεργάτες, σύμφωνα με το Reuters. Το εργαλείο ισχυρίζεται ότι εντοπίζει το 100% της πλήρως AI-παραγόμενης μουσικής από αυτά τα μοντέλα.

Αντίθετα, η Spotify κινείται πιο αργά. Στις 24 Μαρτίου παρουσίασε τη δοκιμαστική λειτουργία Artist Profile Protection, που επιτρέπει στους μουσικούς να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν κυκλοφορίες πριν αυτές εμφανιστούν στα προφίλ τους — μια απάντηση στις αυξανόμενες καταγγελίες για AI περιεχόμενο που εμφανίζεται σε λίστες όπως το Discover Weekly.

«Η μουσική προσγειώνεται σε λάθος προφίλ καλλιτεχνών στις υπηρεσίες streaming και η άνοδος των εύκολα παραγόμενων AI κομματιών έχει επιδεινώσει το πρόβλημα», ανέφερε η Spotify σε ανάρτησή της στο blog.

Οι δισκογραφικές αντεπιτίθενται

Η κρίση έχει κινητοποιήσει και τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Η Sony Music γνωστοποίησε ότι έχει ζητήσει την αφαίρεση περισσότερων από 135.000 deepfake τραγουδιών που μιμούνται καλλιτέχνες της — όπως οι Beyoncé, Queen και Harry Styles — από τις πλατφόρμες streaming, σύμφωνα με το BBC.

Ο Dennis Kooker, πρόεδρος του παγκόσμιου ψηφιακού τμήματος της Sony, δήλωσε ότι τα deepfakes προκαλούν «άμεση εμπορική ζημιά» και ότι τα εντοπισμένα κομμάτια αποτελούν «μόνο ένα κλάσμα» όσων έχουν ανέβει. Από τον Μάρτιο του 2025, η εταιρεία έχει επισημάνει περίπου 60.000 τραγούδια-απομιμήσεις.

Όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της IFPI, Victoria Oakley, στο BBC: «Η πρόκληση της αναγνώρισης και της σήμανσης του υλικού που παράγεται από AI είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα».