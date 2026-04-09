Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ χαρακτήρισε τη φετινή σεζόν της Λίβερπουλ «απαράδεκτη» μετά το 0-2 κόντρα στη Λίβερπουλ, ενώ αναφέρθηκε στην ιστορική ανατροπή επί της Μπαρτσελόνα το 2019, υποστηρίζοντας πως η ομάδα του καλείται να κάνει κάτι αντίστοιχο απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν για να προκριθεί στα ημιτελικά του Champions League.

Στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα προημιτελικά, η Λίβερπουλ ήταν το αουτσάιντερ και η εικόνα της επιβεβαίωσε τα προγνωστικά.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 2-0 στο Παρίσι, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να δείχνει ανώτερη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

🚨 Virgil van Dijk on Barcelona game in 2019 and this game against PSG: “Back then, you play one of the best teams in Europe, with obviously one of the best players ever in that team and we had injuries like you said. “And now we play against the best team in Europe. They’re… pic.twitter.com/WRDzsTcVUU — Anfield Sector (@AnfieldSector) April 9, 2026

Παρά τις δυσκολίες, ο αρχηγός των Ρεντς υπογράμμισε την ανάγκη για πίστη και αγώνα μέχρι τέλους:

«Είναι απαράδεκτο αλλά είναι η πραγματικότητα. Είναι η μεγάλη πραγματικότητα και γι’ αυτό είναι τόσο απογοητευτική. Και είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις.

Αυτή τη στιγμή, η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε ασυνεπείς. Χάνουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Έχουμε κάποιες καλές στιγμές αλλά δεν έχουμε συνέπεια.

Υπήρχε όμως και μια εποχή πριν από όλες αυτές τις καλές χρονιές, και καταφέραμε να ξεφύγουμε από αυτήν ως σύλλογος. Είναι στο χέρι μας ως παίκτες να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να τα καταφέρουμε όλα μαζί. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον.

Αυτή τη στιγμή χάνουμε πάρα πολλά παιχνίδια, και οι εμφανίσεις δεν ήταν καλές και δυσκολευόμαστε να βρούμε συνέπεια. Δεν είναι εύκολο.

Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έτσι είναι, και πρέπει να το παραδεχτείς, να το αντιμετωπίσεις και να το βελτιώσεις».