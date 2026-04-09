Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ηττηθεί μια ομάδα. Η Λίβερπουλ επέλεξε τον χειρότερο. Πέταξε λευκή πετσέτα απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν επιτρέποντας σε φίλους και αντιπάλους να διασύρουν το όνομά της. «Ηταν σαν να έβλεπες ομάδα μικρής κατηγορίας. Η διαφορά στην ποιότητα ήταν πολύ ανησυχητική για τη Λίβερπουλ. Κατά κάποιο τρόπο ήταν σπουδαίο αποτέλεσμα γιατί θα μπορούσε να δεχτεί πέντε ή έξι γκολ», απεφάνθη ο Τζέιμι Γκάραγκερ για το 2-0 του Παρισιού.

Οι αριθμοί δικαιώνουν απόλυτα την άποψη της παλιάς δόξας των Κόκκινων. Η Λίβερπουλ ήταν ανύπαρκτη επιθετικά καταγράφοντας xG (αναμενόμενα γκολ) μόλις 0,17 που αποτελεί τη χαμηλότερη επίδοση σε όλες τις διοργανώσεις σε 105 παιχνίδια επί ημερών του Άρνε Σλοτ. Η προηγούμενη χαμηλότερη επίδοση, 0,27 xG, καταγράφηκε πέρυσι τον Μάρτιο επίσης με αντίπαλο την Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρκ ντε Πρενς.

Οι παίκτες της Λίβερπουλ εξαπέλυσαν μόλις τρία σουτ που αποτελεί τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ιστορία τους στο Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ είχαν μηδέν προσπάθειες στην αντίπαλη εστία για πρώτη φορά στη διοργάνωση από τις 25 Νοεμβρίου 2020.

Η κατοχή μπάλας των Κόκκινων χτύπησε ιστορικό χαμηλό, 30%, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Χαρακτηριστικό του «κόκκινου ναυαγίου» αποτελεί η απόδοση του Βιτίνια. Ο Πορτογάλος ακούμπησε 147 φορές την μπάλα και ολοκλήρωσε 132 από τις 138 πάσες που επιχείρησε (ποσοστό 95,7%) όταν και όλοι οι παίκτες της Λίβερπουλ πλην τερματοφύλακα ολοκλήρωσαν 161 πάσες!

Για πρώτη φορά τα τελευταία 14 χρόνια η κάτοχος του τίτλου στην Αγγλία υποχρεώνεται σε τέσσερις συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες σε όλες τις διοργανώσεις (Γαλατασαράι, Μπράιτον, Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν), ενώ ο προπονητής της Άρνε Σλοτ παραδέχτηκε πως η Λίβερπουλ ήταν «τυχερή» που απέφυγε ποιο βαριά ήττα στο Παρίσι.

«Πιστεύω πως στα τελευταία λεπτά του αγώνα ήταν περισσότερο ζήτημα επιβίωσης για μας παρά ευκαιρίας να σκοράρουμε», υπογράμμισε ο Ολλανδός ο οποίος απέχει μόλις δύο ήττες για να ισοφαρίσει το αρνητικό ρεκόρ του κλαμπ τον 21ο αιώνα (19)!

Το ταμπλόιντ «Sun» έγραψε στην κριτική της πως «η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν μεγαλύτερη από τη Μάγχη» και μαζί της συμφωνεί η «Guardian»: «Η διαφορά επιπέδου ήταν κραυγαλέα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα». Η εφημερίδα ξεχωρίζει τον Ιμπραχίμα Κονατέ για την «ανικανότητά του να συγκρατήσει τις κινήσεις και τις εύστοχες πάσες των Κβαρατσχέλια, Ντουέ και Νούνο Μέντες».

«Πώς μπορείς να σκοράρεις απέναντι σ’ αυτή την Παρί Σεν Ζερμέν;», αναρωτιέται η «Telegraph», στοχοποιώντας την τακτική του Σλοτ που παράταξε τη Λίβερπουλ με αμυντικό προσανατολισμό, προφανώς γιατί φοβήθηκε τα χειρότερα.

«Το μόνο ευχάριστο είναι πως έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο αρχηγός Φίρχιλ φαν Ντάικ, μια άποψη που φαίνεται να συμμερίζεται και η «Guardian». «Η Λίβερπουλ φεύγει από το Παρίσι με την ελπίδα, ενώ έφτασε χωρίς καμία».

«Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα», θεωρεί και η τοπική «Liverpool Echo» πιστεύοντας στην «τύχη».

Σύμφωνα με τον προσομοιωτή του FMD η Λίβερπουλ έχει πιθανότητες πρόκρισης 13,4% έναντι 86,6% της Παρί.

Ήττα της Μπάρτσα μετά από 20 χρόνια

Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Η ήττα της Μπάρτσα από την Ατλέτικο στο Καμπ Νου (0-2) για πρώτη φορά μετά από είκοσι χρόνια και 25 αγώνες μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες της να προκριθεί στα ημιτελικά. Από τις προηγούμενες 38 φορές που ομάδα ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό της με 2+ γκολ μόνο μία κατάφερε να προκριθεί. Πρόκειται για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με αντίπαλο την Παρί Σεν Ζερμέν. Αν προσθέσουμε σ’ αυτό το δεδομένο και το στατιστικό της Ατλέτικο σύμφωνα με το οποίο παραμένει αήττητη στο γήπεδό της σε 21 παιχνίδια σε νοκάουτ φάσεις του Τσάμπιονς Λιγκ, μάλλον θεωρείται ήδη ξεγραμμένη η υπόθεση πρόκριση για την Μπάρτσα.

Ο προσομοιωτής της δίνει πιθανότητες επιβίωσης 12,3%. Αν τελικά επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις θα είναι η τρίτη φορά που οι Ροχιμπλάνκος θα τη θέσουν εκτός διοργάνωσης μετά το 2014 και το 2016.

Οι Μπλαουγκράνα απέτυχαν να σκοράρουν στο γήπεδό τους σε παιχνίδι του Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2022 (0-3 από την Μπάγερν), ενώ υποχρεώθηκαν σε εντός έδρας ήττα σε νοκάουτ αναμέτρηση για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια.

Η απουσία του τραυματία Ραφίνια και η αποβολή του Κουμπαρσί (δέχτηκε επιθέσεις στα social media) αποδείχτηκαν καθοριστικής σημασίας για την Μπάρτσα η οποία φωνάζει για τη διαιτησία. Θεωρεί πως δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Κουμπαρσί -μαζί της συμφωνεί και ο Τιερί Ανρί– σε αντίθεση με τον Κόκε στον οποίον επετράπη το σκληρό παιχνίδι, ενώ θα έπρεπε να της δοθεί πέναλτι όταν ο Πουμπίλ έπιασε την μπάλα με τα χέρια μετά από πάσα του Μούσο. Οι Καταλανοί υποστηρίζουν πως το παιχνίδι «παιζόταν» εκείνη τη στιγμή , ενώ ακριβώς το αντίθετο λένε οι Ροχιμπλάνκος.