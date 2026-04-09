Ο Αθηναϊκός βρέθηκε στην Τουρκία για την κρίσιμη ρεβάνς του πρώτου τελικού με τη Μερσίν, στοχεύοντας στην ανατροπή του 85-80 από τον πρώτο αγώνα και την κατάκτηση του EuroCup Women. Παρά την τεράστια προσπάθεια των αθλητριών της Στέλλας Καλτσίδου, οι οποίες νίκησαν με 77-75, δεν κατάφεραν να καλύψουν τη διαφορά και έχασαν την ευκαιρία να φτάσουν στην ευρωπαϊκή κορυφή.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Αθηναϊκός ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι με τις Πρινς και Γουίντερμπερν να δίνουν γρήγορα προβάδισμα 5-0 και στη συνέχεια να το επεκτείνουν στο +9 (7-16 στο 5′). Η Μερσίν, ωστόσο, αντέδρασε με την Γιουσκάιτε να ηγείται και να μειώνει, φτάνοντας την ισοφάριση δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με 20-18 υπέρ του Αθηναϊκού.

Η τουρκική ομάδα άρχισε δυναμικά τη δεύτερη περίοδο με σερί 6-0, περνώντας μπροστά με 26-20. Ο Αθηναϊκός αντέδρασε, με την Τσινέκε και τις Γουίντερμπερν-Ανίγκουε να φέρνουν την ανατροπή (30-32 στο 16′). Η ομάδα της Καλτσίδου συνέχισε να είναι επιθετική, ενώ εξαιρετική άμυνα κράτησε το προβάδισμα με 38-43 στο ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο, η Μερσίν αντέδρασε με την Άλεν να αναλαμβάνει πρωτοβουλία, ενώ οι δύο ομάδες αντάλλαξαν συνεχώς το προβάδισμα. Η εξαιρετική επιλογή της Ιαγκούποβα και ένα μεγάλο τρίποντο στο φινάλε έφεραν το σκορ σε ισοπαλία (61-61) πριν την τελευταία περίοδο.

Ο Αθηναϊκός ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 66-63, αλλά η Άλεν με πέντε συνεχόμενους πόντους ανέβασε τη Μερσίν στο 69-66. Παρά την αντεπίθεση του Αθηναϊκού με την Παρκς για το 69-72, τα συνεχόμενα κρίσιμα λάθη στις τελευταίες στιγμές έδωσαν την ευκαιρία στην Μερσίν να παραμείνει κοντά.

Στην τελευταία κατοχή, η Πρινς κέρδισε φάουλ κατά τη διάρκεια του τρίποντου και πήγε στη γραμμή των βολών, ευστοχώντας στις δύο από τις τρεις. Στη συνέχεια, η Τάντιτς έκανε 1/2 βολές και το όνειρο του Αθηναϊκού να καλύψει τη διαφορά εξανεμίστηκε, παρά τη νίκη με 77-75 στην Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 38-43, 61-61, 75-77