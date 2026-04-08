Σοκ στη Βρετανία προκάλεσε η αποκάλυψη πως περισσότερα από 250 σκυλιά ράτσας poodle εντοπίστηκαν στοιβαγμένα σε ένα σπίτι με άθλιες συνθήκες διαβίωσης, σε μια εικόνα τόσο συγκλονιστική που η RSPCA αναγκάστηκε να διαψεύσει πως πρόκειται για δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

Η φωτογραφία δείχνει τα ανυπεράσπιστα ζώα στριμωγμένα σε κάθε γωνιά του ερειπωμένου σπιτιού, με τις ταπετσαρίες να ξεφλουδίζουν και το πάτωμα να είναι καλυμμένο με τρίχες. Κάποια από τα σκυλιά είχαν τοποθετηθεί ακόμη και μέσα σε τζάκι, ενώ άλλα βρίσκονταν κάτω από τραπέζια.

Τα περισσότερα ζώα ήταν καλυμμένα με βρωμιά και υπέφεραν από δερματικά προβλήματα. Όταν διασώθηκαν από την οργάνωση, αρκετά ήταν τόσο φοβισμένα που χρειάστηκε να μεταφερθούν στα χέρια των διασωστών μέχρι το γρασίδι, καθώς δεν μπορούσαν να κινηθούν μόνα τους.

Το Radcliffe Animal Centre στο Νότιγχαμσιρ ανακοίνωσε ότι πολλά από τα σκυλιά έχουν ήδη υιοθετηθεί ή κρατηθεί για νέους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, δύο poodles, η Eva και ο Teddy, εξακολουθούν να περιμένουν να βρουν το νέο τους σπίτι.

Η διάψευση της RSPCA και η έκκληση για υιοθεσίες

Μεταξύ των ζώων που βρέθηκαν στις ίδιες συνθήκες ήταν και ο Stevie, ένας κουφός και τυφλός cocker spaniel, καθώς και η Sandy, επίσης poodle, που μεταφέρθηκαν σε άλλα κέντρα της RSPCA. Αντιμετωπίζοντας τις φήμες ότι η φωτογραφία ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, η Επιθεωρήτρια της RSPCA, Jo Hirst, δήλωσε: «Η δυσπιστία του κοινού είναι κατανοητή, αλλά αυτή η φωτογραφία είναι αληθινή».

Η ίδια εξήγησε πως η υπεραναπαραγωγή και οι ιδιοκτήτες που αδυνατούν να διαχειριστούν τον αριθμό των ζώων οδηγούν σε τραγικές καταστάσεις. «Οι αξιωματικοί μας βλέπουν ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις με 10, 20 ή ακόμη και 100 ζώα», πρόσθεσε.

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την οργάνωση, τα 250 σκυλιά φυλάσσονταν από έναν ιδιαίτερα ευάλωτο ηλικιωμένο ιδιοκτήτη. Η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο λόγω της υπεραναπαραγωγής, με αποτέλεσμα οι συνθήκες διαβίωσης να επιδεινωθούν δραματικά.

Αυξανόμενα περιστατικά και κρίση χωρητικότητας

Η RSPCA αποκάλυψε ότι την περασμένη χρονιά ανταποκρίθηκε σε 75 περιστατικά που αφορούσαν πάνω από 100 ζώα το καθένα. Αυτές οι μαζικές διασώσεις έχουν οδηγήσει την οργάνωση σε κρίση χωρητικότητας, με έκκληση προς τους πολίτες να προχωρούν σε περισσότερες υιοθεσίες.

Όπως σημειώνει η οργάνωση, υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιοι άνθρωποι καταλήγουν με περισσότερα ζώα απ’ όσα μπορούν να φροντίσουν, όπως προβλήματα ψυχικής υγείας, αναπηρίες, απώλειες αγαπημένων προσώπων ή σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. «Πρόκειται για πολύπλοκες περιπτώσεις, όπου οι εμπλεκόμενοι χρειάζονται βοήθεια και στήριξη για να επανέλθουν στη σωστή πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά η RSPCA.

Πηγή: The Sun