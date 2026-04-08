Τραγικό δυστύχημα στο Μενίδι καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει τη στιγμή που μια 82χρονη γυναίκα παρασύρεται από φορτηγό, καθώς και τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν.

Στο βίντεο φαίνεται το φορτηγό να κινείται νωρίς το πρωί στην οδό Αγίας Τριάδος και να παρασύρει την ηλικιωμένη, η οποία βρισκόταν πεζή στο σημείο. Η 82χρονη έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ διερχόμενοι οδηγοί συνέχισαν την πορεία τους μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πώς συνέβη η θανατηφόρα παράσυρση

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή των Αχαρνών (Μενίδι), στην οδό Αγίας Τριάδος. Η ηλικιωμένη γυναίκα κινούνταν πεζή όταν παρασύρθηκε από το διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η άτυχη 82χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της. Οι έρευνες της Τροχαίας συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.