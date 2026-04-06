Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στην περιοχή της Καλλιθέας και συγκεκριμένα στις οδούς Λυκουργου και Μπουμπουλινας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μηχανάκι περάσυρε ένα ανήλικο παιδί, το οποίο υπέστη τραυματίστηκε ελαφρά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα kalitheapress.gr, το μηχανάκι delivery κινείτο επί της οδού Λυκούργου, όταν το παιδί, φέρεται να βγήκε αιφνιδιαστικά στον δρόμο. Ο οδηγός της μηχανής δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να παρασύρει το παιδί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον ανήλικο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Μάρτυρες αναφέρουν πως το παιδί είχε τις αισθήσεις του και φαινόταν να πονάει λόγω του τραυματισμού του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των τραυμάτων του και να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.