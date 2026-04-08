Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα ξεκίνησε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανούς Φωτίου, ο οποίος έχασε αιφνίδια τη ζωή του σε ηλικία 48 ετών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Παρόντες στην κηδεία ήταν, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Νίκος Βούτσης, ο Πάνος Σκουρλέτης, η Πέττη Πέρκα, η Ράνια Σβίγγου,, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Στέφανος Τζουμάκας ενώ στεφάνια έστειλαν ο Αλέξης Τσίπρας, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς κ.α.

