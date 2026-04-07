Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του μονάκριβου γιου της, Βασίλη Ρίζου, σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Στην ανάρτησή της η Θεανώ Φωτίου σημειώνει: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη». Όπως ανακοινώθηκε, η πολιτική κηδεία θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, στις 12:30 μ.μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Μετά την τελετή, θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών Ριτσώνας στις 16:30 μ.μ. Όπως αναφέρεται, αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. IBAN: GR9201401420142002001000086».