Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με τη Cycling Greece, διοργανώνει την εκδήλωση «Ημέρα Ποδηλάτου», στο πλαίσιο της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 14:30, στην πλατεία Κοραή.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για τη συμμετοχή των παιδιών, ενώ έχουν κληθεί να θα λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες από σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τη γνωριμία με το άθλημα της ποδηλασίας μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που συνδυάζει τη μάθηση με την άσκηση, το παιχνίδι με τη δημιουργικότητα και την ευαισθητοποίηση.

Ενδεικτικά, οι δράσεις περιλαμβάνουν:

• Ποδηλατική πίστα δεξιοτεχνίας «HERO 2030», αφιερωμένη στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Παιχνίδια ταχύτητας, συνεργασίας και συντονισμού

• Εκπαιδευτικά παιχνίδια οδικής ασφάλειας

• Δημιουργικές δραστηριότητες ζωγραφικής

• Σεμινάρια σωστής συντήρησης ποδηλάτου

• Παρουσίαση πρώτων βοηθειών από εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Οι μικροί ποδηλάτες θα προσέλθουν με το ποδήλατο και το κράνος τους. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν, θα υπάρχει σχετικός εξοπλισμός από τη διοργάνωση για τη συμμετοχή στην πίστα δεξιοτεχνίας.

Με την ολοκλήρωση των δράσεων, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με δώρα ένα ποδήλατο και τρία προστατευτικά κράνη.

Για το «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026»

Το «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026» αποτελεί μία σημαντική διεθνή ποδηλατική διοργάνωση, με την τελευταία διαδρομή (ΕΤΑΠ) να ξεκινά από το Πασαλιμάνι και να καταλήγει στο Σύνταγμα. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται παράλληλες εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις από την Cycling Greece του Υπουργείου Αθλητισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις και Δράσεις του Δήμου Πειραιά». Πρόγραμμα «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Χρηματοδότηση: Ο.Χ.Ε. Δήμου Πειραιά από πόρους του Ε.Π. «Αττική 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027.