Η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ύψους 418 ευρώ καθορίζεται από τη νομοθεσία που αφορά τους πολίτες χωρίς ασφαλιστικό φορέα. Η παροχή αυτή χορηγείται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και δεν λαμβάνουν σύνταξη από κανέναν φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό. Οι δικαιούχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 93 του νόμου 4387/2016.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, με βάση την προγραμματισμένη αύξηση των κύριων συντάξεων, αυξάνεται και η κατώτατη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ. Το επίδομα αυτό αφορά άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω, τα οποία δεν λαμβάνουν άλλη παροχή από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που να υπερβαίνει τα 360 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 93, παράγραφος 4, του νόμου 4387/2016 – το οποίο παραμένει σε ισχύ και μετά τον νόμο 4670/2020 – το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος για τους ανασφάλιστους υπερήλικες αντιστοιχεί στη λεγόμενη «μικρή εθνική σύνταξη». Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου.

Έτσι, οι συντάξεις – επιδόματα που καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες έχουν ήδη αναπροσαρμοστεί ως εξής: από 1.1.2024 σε 383,55 ευρώ, από 1.1.2025 σε 392,76 ευρώ και από 1.1.2026 σε 418,94 ευρώ (μεικτά).

Κατά συνέπεια, από το 2026 η σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων διαμορφώνεται στα 418,94 ευρώ μεικτά, ενώ θα συνεχίσει να αυξάνεται ανάλογα με τις μελλοντικές αυξήσεις των κύριων συντάξεων.