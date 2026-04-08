Η ζήτηση για θαλασσινά παραμένει έντονη όσο πλησιάζει το Πάσχα, με τους καταναλωτές να επιλέγουν γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια, καθώς η νηστεία οδεύει προς το τέλος της. Ρεπορτάζ από ιχθυοπωλείο στου Ζωγράφου αποτυπώνει αυξημένες τιμές σε αρκετά είδη, λόγω περιορισμένης προσφοράς και υψηλής ζήτησης.

Υψηλή ζήτηση για καλαμάρια, χταπόδια και γαρίδες

Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, τα θαλασσινά παραμένουν σταθερά στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών κατά τη Σαρακοστή, με έμφαση στα ελληνικά προϊόντα. Η προτίμηση για φρέσκα και τοπικής προέλευσης είδη είναι εμφανής.

Τα καλαμάρια ελληνικής προέλευσης, κυρίως από το Αιγαίο και το Ιόνιο, παρουσιάζουν έλλειψη, γεγονός που έχει ανεβάσει τις τιμές στα 28 έως 30 ευρώ το κιλό. Αντίστοιχα, τα χταπόδια πωλούνται περίπου 24 με 25 ευρώ το κιλό, με τις τιμές να επηρεάζονται και από τους περιορισμούς στην αλιεία για την προστασία του είδους.

Οι γαρίδες από τον Θερμαϊκό, τον Αμβρακικό και τον κόλπο της Καλλονής στη Λέσβο θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας και διατίθενται από 24 έως 25 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το μέγεθος.

Σουπιές και παράκτια αλιεία: Ποιότητα και τιμές

Σημαντική θέση στις επιλογές των καταναλωτών έχουν και οι σουπιές, με τιμές που κυμαίνονται στα 20 με 22 ευρώ το κιλό. Ο ιχθυοπώλης Στρατής Μπουρνούς επισημαίνει ότι τα προϊόντα παράκτιας αλιείας θεωρούνται πιο ποιοτικά, καθώς διατηρούν καλύτερα τα φυσικά χαρακτηριστικά τους.

Αύξηση τιμών στα θαλασσινά

Η άνοδος των τιμών αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες: την περιορισμένη διαθεσιμότητα, ιδίως των ελληνικών καλαμαριών, και τους νέους κανόνες προστασίας των ειδών, όπως στην περίπτωση του χταποδιού.

Ενδεικτικά, ισχύει απαγόρευση αλίευσης για χταπόδια κάτω των 700 γραμμαρίων, με στόχο την ανανέωση των πληθυσμών και την αποφυγή υπεραλίευσης.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν. Κάθε αλιευτικό προϊόν συνοδεύεται από ειδική σήμανση όπου αναγράφονται ο τόπος αλίευσης, η ημερομηνία και το είδος του προϊόντος.

Η ύπαρξη αυτής της «ταυτότητας» εγγυάται τη γνησιότητα και την ποιότητα των θαλασσινών, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο προστασίας του καταναλωτή.

Βιωσιμότητα και προστασία των θαλάσσιων πόρων

Οι επαγγελματίες του κλάδου υπογραμμίζουν την ανάγκη υπεύθυνης κατανάλωσης, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των θαλάσσιων πόρων. Η αποφυγή αγοράς πολύ μικρών ψαριών και θαλασσινών συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση των αποθεμάτων.

Στήριξη στα ελληνικά προϊόντα

Παρά τις αυξήσεις, οι καταναλωτές συνεχίζουν να προτιμούν τα ελληνικά θαλασσινά για τη γεύση και την ποιότητά τους. Οι επαγγελματίες καλούν το κοινό να στηρίζει τα τοπικά ιχθυοπωλεία και την ελληνική αλιεία, καθώς η χώρα διαθέτει πλούσιο θαλάσσιο δυναμικό που χρειάζεται προστασία.

Με τη Μεγάλη Εβδομάδα σε εξέλιξη, τα θαλασσινά εξακολουθούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο τραπέζι, μέχρι τη μετάβαση στο πασχαλινό γεύμα της Κυριακής.