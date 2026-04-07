Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στο Truth Social μια ανάρτηση που μοιάζει να σπάει κάθε όριο διπλωματικής ρητορικής. «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε… για πάντα, και δεν θα ξαναγυρίσει», έγραψε, απευθυνόμενος στο Ιράν, υπονοώντας ότι η συνέχιση της έντασης θα έχει καταστροφικές συνέπειες.

Αυτή η δήλωση μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από δύο ακραία – αλλά πιθανά – σενάρια:

Καταστροφή ολόκληρης της Τεχεράνης, όπως η Δρέσδη

Αυτή η ερμηνεία αφορά μαζική συμβατική επίθεση στην Τεχεράνη, ισοπεδώνοντας κρίσιμες υποδομές, κατοικημένες περιοχές και πολιτιστικά μνημεία. Σε αυτό το σενάριο, η εικόνα παραπέμπει στη Δρέσδη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Καταστροφή που αλλάζει για πάντα τον χαρακτήρα μιας πόλης και αφήνει πίσω της έναν βαθύ κοινωνικό και πολιτισμικό αντίκτυπο.

Χρήση πυρηνικών όπλων από τις ΗΠΑ

Η ένταση της φράσης παραπέμπει σε τεράστια στρατιωτική ισχύ, που ενδέχεται να περιλαμβάνει τη χρήση πυρηνικών. Στο ακραίο αυτό σενάριο, η απειλή δεν είναι απλώς λεκτική· σηματοδοτεί ολική, τελική καταστροφή του στόχου, με συνέπειες για τον πολιτισμό, την κοινωνία και τις υποδομές σε στρατηγικό επίπεδο.

Ωστόσο, την ίδια ώρα, αναλυτές κάνουν λόγο για τον θυμό και την απελπισία του Τραμπ. Σε δηλώσεις του στο Al Jazeera, ο Χασάν Αχμαντιάν, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, σχολίασε ότι η τελευταία απειλή του Τραμπ να εξαλείψει έναν «ολόκληρο πολιτισμό» στο Ιράν δείχνει πως «θυμώνει και απελπίζεται περισσότερο». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο τόνος του Αμερικανού προέδρου «γίνεται όλο και πιο σκληρός μέρα με τη μέρα, κάτι που για μένα υποδηλώνει ότι έχει πρόβλημα».

Ο Αχμαντιάν πρόσθεσε ότι ο Τραμπ επιδιώκει οι απειλές του να έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο στους Ιρανούς, ώστε να τους αναγκάσει να αλλάξουν στάση. Ωστόσο, τόνισε πως, παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να εκπληρώσει πλήρως την απειλή του, ενδέχεται να επιλέξει να πλήξει το Ιράν πιο σκληρά.

Η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει δεσμευτεί να απαντήσει αναλόγως σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. «Αυτό είναι ένα μεγάλο τέλμα που ξεκίνησε με την έναρξη αυτού του πολέμου και συνεχίζεται χωρίς να επιτύχει κανέναν από τους στόχους του», κατέληξε ο Αχμαντιάν.