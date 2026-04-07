Δεκαπέντε Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ που επικαλείται το δίκτυο CBS News, εταίρος του BBC στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους, η πλειονότητα των τραυματιών έχει ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά της, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί.

Συνολικά, 373 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Από αυτούς, 330 έχουν επιστρέψει στην υπηρεσία, ενώ πέντε παραμένουν σοβαρά τραυματισμένοι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (US Central Command), όπως μετέδωσε το CBS.