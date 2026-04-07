Η Εθνική ομάδα της Ελλάδας κατάφερε να αφήσει πίσω της την ήττα από την Ουγγαρία στην πρεμιέρα των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο και την Τρίτη (7/4) πανηγύρισε μία πολύτιμη νίκη απέναντι στη Σερβία, που την φέρνει ξανά σε τροχιά πρόκρισης για την τελική φάση.

Σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση και ανατροπές στην Αλεξανδρούπολη, η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε με μειονέκτημα επτά γκολ (4-11), αλλά κατάφερε να ανακάμψει σταδιακά και να επικρατήσει με 16-15, προσφέροντας στους φιλάθλους ένα συναρπαστικό φινάλε.

Ο αγώνας

Το πρώτο οκτάλεπτο ήταν ισορροπημένο, με τους Σέρβους να κλείνουν ελαφρώς μπροστά στο σκορ (3-4).

Στη συνέχεια, η ελληνική ομάδα έχασε προσωρινά τη συγκέντρωσή της, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να χτίσουν διαφορά πέντε γκολ και να προηγηθούν με 3-8. Στην συνέχεια του δεύτερου οκτάλεπτου όμως, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου αντέδρασαν, μειώνοντας σταδιακά χάρη σε συνεχόμενα γκολ των Νικολαΐδη, Καλογερόπουλου και Γκίλλα, για να κλείσει το ημίχρονο στο 7-11.

Η τρίτη περίοδος ήταν η πιο συναρπαστική. Η Εθνική ανέβασε ρυθμούς, έκανε σερί 5-0 και ισοφάρισε σε 13-13, με τον Αργυρόπουλο να σημειώνει τα δύο τελευταία γκολ της περιόδου. Οι Σέρβοι κατάφεραν να κλείσουν το τρίτο οκτάλεπτο με ένα γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του Μαρτίνoβιτς (13-14), κρατώντας το παιχνίδι αμφίρροπο.

Στο κρίσιμο φινάλε της αναμέτρησης, ο Γιάκσιτς αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, δίνοντας στην Ελλάδα την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα παίκτη. Ο Αργυρόπουλος ευστόχησε στο πέναλτι που ισοφάρισε σε 15-15 και στη συνέχεια έδωσε προβάδισμα στην Εθνική, με τον Ζερδεβά να κρατάει την εστία με δύο καθοριστικές αποκρούσεις.

Τα οκτάλεπτα της αναμέτρησης ήταν:

3-4, 4-7, 6-3, 3-1.

Με αυτή τη νίκη, η Ελλάδα επανέρχεται δυναμικά στο κυνήγι της τετράδας για την πρόκριση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενη της αντίπαλος η Ολλανδία το απόγευμα της Τετάρτης 8 Απριλίου στις 17:30, με την αναμέτρηση να προβάλλεται από το κανάλι της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.