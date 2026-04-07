Η συμμετοχή της Εθνικής Ιράν στο Μουντιάλ 2026 παραμένει ανοιχτή, καθώς η κυβέρνηση της χώρας θα αποφασίσει οριστικά μόνο όταν λάβει απάντηση από τη FIFA σχετικά με το αίτημα μεταφοράς των αγώνων της ομάδας στη φάση των ομίλων.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμαλί, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έχει ζητήσει οι αναμετρήσεις της Εθνικής ομάδας να μεταφερθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό, επικαλούμενη την ένταση που επικρατεί στην περιοχή και την αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή μαζί με το Ισραήλ. Παρ’ όλα αυτά, οι ενδείξεις δείχνουν πως η FIFA δεν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας.

Ήδη από τον προηγούμενο μήνα η ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν αποκάλυψε πως βρίσκεται σε επαφές με τη FIFA για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ το υπουργείο Αθλητισμού της χώρας έχει απαγορεύσει προσωρινά σε εθνικές και συλλογικές ομάδες να ταξιδεύουν σε κράτη που θεωρούνται εχθρικά. Ωστόσο, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ξεκαθάρισε πρόσφατα πως το Ιράν αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις του Υπουργού Αθλητισμού του Ιράν

«Το αίτημά μας για μεταφορά των αγώνων από τις ΗΠΑ στο Μεξικό παραμένει σε ισχύ, όμως δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση. Αν γίνει δεκτό, η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι βέβαιη. Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε κανονικά την Εθνική ομάδα, όμως την τελική απόφαση θα τη λάβει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της FIFA, η ασφάλεια πρέπει να παρέχεται στην εν λόγω χώρα. Ωστόσο, το Παγκόσμιο Κύπελλο πραγματοποιείται σύντομα και η παροχή εγγυήσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι αμφισβητήσιμη. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πιθανότητα συμμετοχής του Ιράν στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ είναι πολύ χαμηλή. Αλλά, εάν παρασχεθούν οι σχετικές εγγυήσεις ασφαλείας, η κυβέρνησή μας θα λάβει την απόφαση για τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Ιράν θα αγωνιστεί στον 7ο όμιλο του Μουντιάλ απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Σόφι Στέιντιουμ στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, ενώ το τρίτο παιχνίδι του ομίλου με την Αίγυπτο θα διεξαχθεί στο Λούμεν Φιλντ στο Σιάτλ.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη από το ενδεχόμενο το Ιράν να αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη φάση των «32», εφόσον οι δύο ομάδες τερματίσουν στη δεύτερη θέση των ομίλων τους.