Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tameteora.gr, η Μ.Κ., με καταγωγή από το Καλοχώρι, φέρεται να έπεσε από τον βράχο της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο με αυξημένη επισκεψιμότητα, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της πτώσης.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα διάσωσης της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, η οποία εντόπισε το ακριβές σημείο και προετοιμάζεται για την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού. Η διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η 65χρονη είχε αφήσει την τσάντα της, με τα προσωπικά της στοιχεία, στις τουαλέτες της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι επισκέπτης της Μονής κατέγραψε τυχαία το περιστατικό με την κάμερά του, υλικό που αναμένεται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.