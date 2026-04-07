Μια μικρή ζημιά σε υδρορροή ύψους μόλις 150 ευρώ οδήγησε σε σοβαρό επεισόδιο βίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 54χρονου άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 50χρονος και ο 21χρονος γιος του, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας σε αγροτεμάχιο, όπου ο 54χρονος εργαζόταν μαζί με τον αδελφό του. Στο σημείο έφτασαν ο πατέρας και ο γιος με το όχημά τους, ζητώντας να απομακρυνθεί το τρακτέρ που, όπως υποστήριξαν, εμπόδιζε τη διέλευση στον αγροτικό δρόμο.

Η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονο καβγά και στη συνέχεια σε συμπλοκή. Ο 54χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία του, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο παθών υποστήριξε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν μεταβεί στο σημείο με επιθετικές διαθέσεις, λόγω προηγούμενου περιστατικού. Όπως ανέφερε, λίγες ημέρες νωρίτερα ο αδελφός του είχε προκαλέσει μικρή φθορά στην εξωτερική υδρορροή της κατοικίας των κατηγορουμένων, οδηγώντας αγροτικό όχημα.

Από την πλευρά τους, πατέρας και γιος αρνήθηκαν ότι είχαν πρόθεση να επιτεθούν. Τόνισαν πως στόχος τους ήταν μόνο να απομακρυνθεί το τρακτέρ ώστε να περάσουν, ενώ ο 50χρονος ανέφερε ότι δεν είχε ζητήσει αποζημίωση για τη ζημιά.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, οι δύο μεγαλύτεροι άνδρες ήρθαν στα χέρια, ενώ ο 21χρονος φέρεται να επενέβη όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ο 54χρονος επιχείρησε να τον χτυπήσει με μεταλλικό αντικείμενο. Το επεισόδιο έληξε λίγα λεπτά αργότερα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες, και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα. Την ίδια ημέρα, οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν για εξύβριση, απειλή και σωματική βλάβη.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης τη Μεγάλη Τρίτη, ο 54χρονος εμφανίστηκε με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, ενώ οι κατηγορούμενοι δήλωσαν άγνοια για το πώς προκλήθηκαν.

Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους, επιβάλλοντας στον 50χρονο ποινή φυλάκισης 10 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, και στον 21χρονο ποινή 6 μηνών και 20 ημερών. Και στις δύο περιπτώσεις, η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και δόθηκε αναστολή στην εκτέλεση των ποινών.