Μικρή αλλά αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας σημειώθηκε τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 28 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας.

Όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, μέσω του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Τρίκαλα, φτάνοντας τους 28,4 βαθμούς Κελσίου.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα έως τις 16:40 της Μ. Τρίτης 7 Απριλίου 2026, ενώ στον πίνακα παρατίθενται οι οκτώ περιοχές με τις υψηλότερες τιμές.