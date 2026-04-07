Οι τιμές του αμερικανικού αργού WTI αυξήθηκαν κατά περισσότερο του 2% μετά τις πληροφορίες για επιθέσεις κατά του νησιού Χαργκ, νευραλγικού κέντρου την ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Έχοντας τηρήσει στάση αναμονής εν όψει της εκπνοής του τελεσιγράφου του Τραμπ, η τιμή του WTI παράδοσης Μαΐου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 2,05% κατά τις 12H30 GMT στα 114,71 δολάρια, αφού προσωρινά ξεπέρασε το +3%.

Ταυτόχρονα το Brent αυξήθηκε κατά 0,41% στα 110,22 δολάρια.

Το νησί, που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο αποτελεί το κύριο κέντρο εξαγωγής του ιρανικού αργού πετρελαίου.

Το νησάκι αυτό αποτελεί ίσως τον πιο ευαίσθητο οικονομικό στόχο της χώρας, αφού από εκεί διακινείται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου. Ο Τραμπ το έχει χαρακτήρισει μάλιστα «πετράδι» του Ιράν.