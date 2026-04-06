Δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας. Έπραξα το καθήκον μου, με προσήλωση στο δίκαιο, το νόμιμο και το ηθικό», αναφέρει σε δήλωσή του ο Χρήστος Μπουκώρος αναφορικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει «η επικοινωνία μου το 2021 σχετιζόταν με ζευγάρι νεαρών κτηνοτρόφων νόμιμων δικαιούχων επιδοτήσεων. Επικοινωνία για πραγματικούς και όχι εικονικούς παραγωγούς, για πραγματικά δύσκολες και όχι τεχνητές συνθήκες».

Ο βουλευτής Μαγνησίας σημειώνει, επίσης, «Τελικά, στην Ελλάδα ο βουλευτής δικαιούται να εκπροσωπεί πολίτες που αισθάνονται αδικία από αδυναμίες, στρεβλώσεις και ενίοτε ανικανότητα της διοίκησης ή αρκεί να εξασφαλίζει την κάλυψη ισχυρών παραγόντων, προκειμένου να αισθάνεται ασφαλής στο έργο του;»

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Τις τελευταίες ημέρες, σκεπάζει τη χώρα μία θλιβερή συζήτηση και πάλι για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το νόμιμο και το παράνομο, το ηθικό και το ανήθικο, το δίκαιο και το άδικο τσουβαλιάζονται στον δημόσιο λόγο. Τα οδυνηρά αποτελέσματα αυτής της δυσώδους διαδικασίας θα διαφανούν σύντομα και ελπίζω να μην πλήξουν την κοινωνική ηρεμία και σταθερότητα. Σίγουρα, όμως, όσοι κατασπάραξαν πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ μια χαρά βολεύονται με την ανθρωποφαγία βουλευτών για δίκαια αιτήματα πολιτών, η οποία εν τέλει καλύπτει το πραγματικό σκάνδαλο.

Σε ό,τι με αφορά, η επικοινωνία μου το 2021 σχετιζόταν με ζευγάρι νεαρών κτηνοτρόφων νόμιμων δικαιούχων επιδοτήσεων. Επικοινωνία για πραγματικούς και όχι εικονικούς παραγωγούς, για πραγματικά δύσκολες και όχι τεχνητές συνθήκες. Εξ αρχής, άλλωστε γνώριζα ότι το νεαρό ζευγάρι διαθέτει οικογενειακό, ιδιόκτητο και νόμιμο βοσκότοπο, γεγονός που αποτελεί διαχρονικά την πιο ισχυρή και νόμιμη προϋπόθεση για λήψη ενισχύσεων. Βοσκοτόπι με ζώα δηλαδή. Όλα μετρημένα, δηλωμένα και ελεγμένα. Όχι βοσκοτόπια χωρίς ζώα και δημόσιες εκτάσεις που παρουσιάζονταν με πλαστά ενοικιαστήρια με στόχο, όπως αποδείχθηκε, την κλοπή πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.