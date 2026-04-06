Τηλεφώνημα για βόμβα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο πολιτικό γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε και προειδοποίησε για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο γραφείο της βουλευτού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ειδικά κλιμάκια για να ελέγξουν τον χώρο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας, αστυνομικοί της Δημόσιας Ασφάλειας και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος.

Τον συντονισμό των ερευνών στο πεδίο έχει αναλάβει προσωπικά η Αστυνομική Διευθύντρια Σερρών, Ευαγγελία Δούμα.

Σύμφωνα με το lionnews, η βουλευτής Σερρών ενημερώθηκε αμέσως για την απειλή και παραμένει στην κατοικία της, αναμένοντας τα αποτελέσματα των ερευνών.