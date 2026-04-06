Ο Κώστας Τσιάρας επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Η δήλωσή του ήρθε στον απόηχο της παραίτησής του από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Υπάρχουν κάποια περιστατικά που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, γιατί στοιχειοθετούν την ίδια την πραγματικότητα. Αυτά που θα επιχειρήσω να σας πω, πάντα σε συνδυασμό με ό,τι εισφέρεται στη δικογραφία, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση, γιατί είναι τα πραγματικά γεγονότα», ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Παραθέτοντας τη δική του εκδοχή για την υπόθεση, εξήγησε: «Τι συνέβη; Μετά τον Ιανό – γνωρίζετε τον Ιανό στην Καρδίτσα, που ήταν ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο – δημιουργήθηκαν αδιανόητες καταστροφές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη που αφορούσαν ειδικότερα τη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά τον Ιανό λοιπόν, ένας αγρότης πηγαίνει στο γραφείο μου και συναντά έναν συνεργάτη μου, φοβούμενος ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσει το λεγόμενο “πρασίνισμα”».

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό μέτρο παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν ένα αγροτεμάχιο εφάπτεται σε αρδευτικό δίκτυο, δεντροστοιχία ή θάμνους. Μετά τις πλημμύρες, ωστόσο, είχαν προκληθεί μεγάλες ζημιές και επιχωματώσεις, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται η συνέχεια του αρδευτικού καναλιού.

«Ο συνεργάτης μου, με μεγάλη ευγένεια και χωρίς να πει απολύτως τίποτα – όλα αυτά φαίνονται στον διάλογο – χωρίς να έχει πιέσει τον περιφερειακό προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να του έχει πει να κλείσει τα μάτια ή να παρανομήσει, αντίθετα ζητά ποια διοικητική λύση μπορεί να υπάρξει», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, τελικά, επειδή δεν βρέθηκε λύση, ο αγρότης προχώρησε μόνος του στην απομάκρυνση των επιχωματώσεων, ώστε να γίνει ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Πιστοποιημένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι όλα είναι εντάξει και ο αγρότης έλαβε το λεγόμενο “πρασίνισμα”», είπε.

Αναφερόμενος στα ποσά, ο κ. Τσιάρας τόνισε: «Πόσα είναι τα χρήματα τα οποία για 12 αγροτεμάχια θα έπαιρνε από το λεγόμενο “πρασίνισμα”; Ήταν 2.970 ευρώ, εάν θυμάμαι καλά. Πόσα θα έχανε εάν το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, ή τα τρία που εφάπτονταν στο αρδευτικό κανάλι, έβγαιναν εκτός της διαδικασίας αποζημίωσης; Εάν ήταν ένα, θα ήταν 190 ευρώ, εάν ήταν το σύνολο των τριών, θα ήταν 429,14 ευρώ».

«Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο. Δεν είναι παράβαση. Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση ενός αδύναμου πολίτη που δεν έχει πρόσβαση πουθενά και έχει υποστεί καταστροφή. Δεν ζήτησα ποτέ τίποτα παράνομο. Δεν θα έπαυα ποτέ να υπερασπίζομαι τον αδύναμο πολίτη», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «εγώ δεν γνώριζα τίποτα, ήμουν σε απόλυτη άγνοια».

Σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, απάντησε: «Βεβαίως και θα είμαι. Προσωπικά δεν έχω κανένα συνειδησιακό πρόβλημα ούτε ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα».