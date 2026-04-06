Ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ, Λάκης Βασιλειάδης, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται το όνομά του. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, από τη μελέτη της υπόθεσης προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη τέλεσης παράνομης πράξης εκ μέρους του.

«Από τη μελέτη της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά τη φερόμενη εμπλοκή μου στην υπόθεση, προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου. Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλειάδης.

Στην ίδια ανάρτηση σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη δικογραφία, το αίτημα που φέρεται να αποδίδεται εμμέσως σε αυτόν αφορούσε έναν κτηνοτρόφο και τη συζήτηση μεταξύ τρίτων για πιθανή παράταση επικείμενου ελέγχου. «Ωστόσο, ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε παράταση, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση και χωρίς ο εν λόγω κτηνοτρόφος να λάβει σχετική επιδότηση», υπογραμμίζει.

Ο βουλευτής αναφέρει πως ακόμη και η πράξη που επιχειρείται να συνδεθεί με το πρόσωπό του δεν συνιστά παράνομη ενέργεια και δεν προκάλεσε ζημία στα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να διαλυθούν, όπως λέει, κάθε αμφιβολία ή υπόνοια, προτίθεται να ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αποδειχθεί η αλήθεια.

«Θα κινηθώ και σε αυτή την περίπτωση όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια. Αυτές είναι οι αρχές που επιτάσσει το πολιτικό και προσωπικό μου ήθος», τονίζει ο κ. Βασιλειάδης, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τον τόπο του με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια.