Οι βουλευτές της ΝΔ Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης παραιτούνται από τη βουλευτική τους ασυλία, στον απόηχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που διερευνάται για τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Ο Κώστας Τσιάρας, παραιτηθείς υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων (05.04.2026) ότι ζητά ο ίδιος την παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

«Ζητώ την έρευνα από τη Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από τη βουλευτική ασυλία», ανέφερε χαρακτηριστικά στη γραπτή δήλωσή του, αναφερόμενος στην εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Τσιάρας εξηγεί ότι η υπόθεση σχετίζεται με μια ενδεχόμενη απώλεια επιδότησης ύψους 429,28 ευρώ για έναν γεωργό από την Καρδίτσα. Όπως υποστηρίζει, η εμπλοκή του περιορίστηκε σε αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη σωστή διοικητική διαδικασία.

Την άρση της ασυλίας του δηλώνει ότι θα ζητήσει και ο επίσης προσφάτως παραιτηθείς υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, υποστηρίζοντας πως από την επεξεργασία της δικογραφίας προκύπτει ότι δεν είχε καμία γνώση ή εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα.

«Δεν υπάρχει ούτε μία συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα», σημειώνει, υπογραμμίζοντας: «Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου».

Το περιεχόμενο της δήλωσης του Κώστα Τσιάρα

Στη γραπτή του τοποθέτηση, ο βουλευτής αναφέρει πως η υπόθεση αφορά γεωργό που ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα σε δειγματοληπτικό έλεγχο του 2021 για τη διατήρηση περιοχής οικολογικής εστίασης. Όπως σημειώνει, τα αρδευτικά κανάλια που είχαν δηλωθεί ίσως κρίνονταν μη επιλέξιμα λόγω ζημιών από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπήρξε επικοινωνία συνεργάτη του πολιτικού του γραφείου – χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, όπως λέει – με αποκλειστικό σκοπό τη διευκρίνιση των νόμιμων προϋποθέσεων για τη διατήρηση της ενίσχυσης. «Χωρίς οποιαδήποτε πίεση, χωρίς οχλήσεις, χωρίς καμία προσπάθεια άσκησης επιρροής», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, ο γεωργός όφειλε να δηλώσει 1,16 εκτάρια περιοχών οικολογικής εστίασης, αλλά είχε δηλώσει 1,32 εκτάρια, δηλαδή 0,16 εκτάρια περισσότερα. Ακόμα και στο ακραίο σενάριο αφαίρεσης των δύο περιοχών, η απώλεια της πράσινης ενίσχυσης θα ανερχόταν σε 429,28 ευρώ.

Ο βουλευτής απορρίπτει τον ισχυρισμό περί μεγαλύτερου ποσού, ύψους 22.944 ευρώ, τονίζοντας ότι αυτό αφορά το σύνολο εννέα διαφορετικών κατηγοριών ετήσιων ενισχύσεων του ίδιου γεωργού. Όπως αναφέρει, οι ενισχύσεις αυτές «ουδεμία σχέση είχαν με το συγκεκριμένο ζήτημα».

«Καμία οικονομική διάσταση»

Ο Κώστας Τσιάρας υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυε, η μη επιλεξιμότητα μιας περιοχής οικολογικής εστίασης επηρέαζε αποκλειστικά την πράσινη ενίσχυση και όχι το σύνολο των επιδοτήσεων. «Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν το θέμα ως υπόθεση μεγάλης οικονομικής διάστασης, είτε αγνοούν τους κανονισμούς είτε παραπλανούν συνειδητά την κοινή γνώμη», αναφέρει.

Κλείνοντας, ο βουλευτής σημειώνει ότι παραμένει κοντά στους πολίτες της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα της Καρδίτσας. «Τους στήριζα, τους στηρίζω και θα συνεχίσω να τους στηρίζω πάντα», καταλήγει, επαναλαμβάνοντας την απόφασή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική ασυλία και να ζητήσει πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη.

Η ανάρτηση του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα. Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου. Πλην όμως, σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος. Παρόλα αυτά, έθεσα την παραίτησή μου στην διάθεση του Πρωθυπουργού από την υπουργική θέση, την οποία κατείχα και αυτονοήτως θα ζητήσω την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, καθώς τούτο επιτάσσει ο αξιακός μου κώδικας, έχοντας την πεποίθηση ότι η αβασιμότητα όσων μου αποδίδονται θα αναγνωρισθεί από τις μόνες αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.