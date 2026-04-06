Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι για πολλούς μια περίοδος περισυλλογής, πίστης και εσωτερικού αγώνα. Είναι στο χέρι του καθενός να τη ζήσει όπως επιθυμεί με την ψυχή του. Τις μέρες αυτές οι πιστοί μπορούν να προσευχηθούν και να βιώσουν εσωτερική ανανέωση.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις προσευχές που μπορούν να ψάλλουν οι Ορδόδοξοι Χριστιανοί κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Κάθε μέρα έχει την δική της σημασία και η προσευχή διαφοροποιείται όπως διαβάζουμε στο και prostiniki.gr.

Βασικές Προσευχές & Ύμνοι ανά Ημέρα:

Μεγάλη Δευτέρα (βράδυ): Ακολουθία του Νυμφίου – “Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός”.

Μεγάλη Τρίτη (βράδυ): Τροπάριο της Κασσιανής – “Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…”.

Μεγάλη Τετάρτη (βράδυ): Ακολουθία του Νιπτήρος και του Μυστικού Δείπνου.

Μεγάλη Πέμπτη (πρωί/βράδυ): Ακολουθία των Αγίων Παθών (12 Ευαγγέλια) – “Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου…”.

Μεγάλη Παρασκευή (βράδυ): Ακολουθία του Επιταφίου – “Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον προσφέρουσι, τῇ σῇ ταφῇ Χριστέ μου” (Εγκώμια).

Μεγάλο Σάββατο (πρωί/βράδυ): Πρώτη Ανάσταση & Ακολουθία της Αναστάσεως – “Δεῦτε λάβετε φῶς”.

Ακολουθούν οι προσευχές για κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ξεκινώντας από την Κυριακή των Βαΐων:

Κυριακή των Βαΐων

Προσεύχομαι: «Χριστέ μου, βοήθησέ με να Σε υποδεχθώ στην καρδιά μου και να Σε ακολουθήσω αυτή την αγία Εβδομάδα των Παθών, σταυρώνοντας τα πάθη μου».

Αγωνίζομαι: να καθαρίσω το μυαλό, τα μάτια και την ψυχή μου· να κοιτάζω μόνο τον Χριστό.

Μεγάλη Δευτέρα

Προσεύχομαι: «Χριστέ μου, βοήθησέ με να ζω ανεξίκακα, όπως ο πάγκαλος Ιωσήφ της Παλαιάς Διαθήκης, που συγχώρησε τα αδέλφια του και τα ευεργέτησε».

Αγωνίζομαι: να συγχωρώ, να αγαπώ και να καρποφορώ στην αρετή.

Μεγάλη Τρίτη

Προσεύχομαι: «Χριστέ μου, κράτησε τη λαμπάδα της ψυχής μου αναμμένη με το φως της αγάπης. Βοήθησέ με να μοιάσω στις φρόνιμες παρθένες και να ζω περιμένοντας να Σε συναντήσω».

Αγωνίζομαι: να βρίσκομαι σε πνευματική εγρήγορση και να μην αφήνω τις ημέρες να περνούν χωρίς προκοπή.

Μεγάλη Τετάρτη

Προσεύχομαι: «Χριστέ μου, συχνά με τις πράξεις μου προδίδω την αγάπη Σου. Δέξου τη μετάνοιά μου και βοήθησέ με να μη Σε λυπήσω ξανά».

Αγωνίζομαι: να μετανοώ ειλικρινά και να αλλάζω πορεία ζωής.

Μεγάλη Πέμπτη

Προσεύχομαι: «Χριστέ μου, δώσε μου τη χάρη να διακονώ με αγάπη και ταπείνωση τους συνανθρώπους μου, όπως Εσύ έπλυνες τα πόδια των μαθητών Σου. Δέξου με συμμέτοχο στο Μυστικό Σου Δείπνο».

Αγωνίζομαι: να αποβάλλω την υπερηφάνεια και να προτιμώ τη θέση του τελευταίου.

Μεγάλη Παρασκευή

Προσεύχομαι: «Εσταυρώθης δι’ εμέ…» «Χριστέ μου, Σε ευχαριστώ που σταυρώθηκες για μένα και μου χάρισες τη δυνατότητα της συγχώρησης».

Αγωνίζομαι: μπροστά στον Σταυρό, παίρνω την απόφαση να διορθώσω εκείνη την αδυναμία που με απομακρύνει περισσότερο από Σένα.

Μέγα Σάββατο

Προσεύχομαι: «Χριστέ μου, όπως ζήσαμε τα Πάθη Σου, δείξε μας και τη δόξα της Ανάστασής Σου».

Αγωνίζομαι: να προετοιμαστώ για την Ανάσταση με καθαρή, φωτεινή καρδιά και γενναία διάθεση να νικήσω μαζί με τον Νικητή.

Κυριακή του Πάσχα

Η ημέρα της Ανάστασης φέρνει το φως, τη δύναμη και τη νίκη της ζωής. Όλα γίνονται καινούργια – οι ψυχές, οι αποφάσεις, ο αγώνας και η προσευχή μας.

Η χαρά της Ανάστασης συνοψίζεται σε δύο μόνο λέξεις: «Χριστός Ανέστη»!

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να ακούσετε τους ωραιότερους Ύμνους της Μεγάλης εβδομάδας. Το βίντεο αλιεύτηκε από το youtube του ψάλτη Δημήτριου Παπαγιανόπουλου.