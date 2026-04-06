Σήμερα είναι Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026, και η αγορά κινείται πλέον σε εορταστικούς ρυθμούς. Αν σκοπεύετε να βγείτε για τα πασχαλινά σας ψώνια, δείτε πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα σήμερα και όλη την Μεγάλη Εβδομάδα.

Πρεμιέρα για το πασχαλινό ωράριο

Με συνεχές ωράριο και τις πόρτες τους ανοιχτές έως το βράδυ υποδέχονται σήμερα τους καταναλωτές τα εμπορικά καταστήματα, καθώς ξεκίνησε η κορύφωση της κίνησης για το Πάσχα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Εμπορικών Συλλόγων, οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους όλη την ημέρα για να προμηθευτούν δώρα, λαμπάδες και είδη για το γιορτινό τραπέζι.

Τι ώρα κλείνουν σήμερα;

Αν βρίσκεστε στην Αθήνα, τα καταστήματα λειτουργούν με συνεχές ωράριο από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη, το ωράριο ξεκινά ελαφρώς αργότερα, από τις 10:00 το πρωί, αλλά οι πόρτες παραμένουν επίσης ανοιχτές έως τις 21:00.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Για την Αθήνα

Μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, τα καταστήματα θα ανοίξουν από τις 13:00 το μεσημέρι έως τις 19:00 το απόγευμα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα λειτουργήσουν από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Για την Θεσσαλονίκη

Μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.