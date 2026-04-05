Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη τον Λευτέρη Πετρούνια για την εντυπωσιακή νέα του διάκριση στους κρίκους, έπειτα από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο.

Ο 35χρονος αθλητής των κρίκων, με την εξαιρετική του εμφάνιση και το απαιτητικό πρόγραμμα, έφτασε στην κορυφή για ακόμη μία φορά, προσθέτοντας αυτή τη σπουδαία διάκριση στο ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό του. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τον θαυμασμό του για την επιτυχία του Λευτέρη Πετρούνια, υπογραμμίζοντας: «Συγχαίρω τον κορυφαίο αθλητή μας Λευτέρη Πετρούνια για μια ακόμη χρυσή επιτυχία του, που μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους».

Ανάλογο κολακευτικό σχόλιο για τον «άρχοντα των κρίκων» έγινε και από την πλευρά του πρόεδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη:

«Για μια ακόμη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας, με την εντυπωσιακή εμφάνισή του στο Κάιρο, έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Κατακτώντας την πρώτη θέση με μια εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών, απέδειξε ότι δικαίως βρίσκεται σταθερά στην ελίτ των αθλητών. Η ακρίβεια, η σταθερότητα και το πείσμα του τον οδηγούν για άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ακατάβλητης εργατικότητας.

Χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του πρωταθλητή μας, η ελληνική σημαία υψώθηκε ξανά στην κορυφή, αναδεικνύοντάς τον ως πρότυπο για τη νέα γενιά και υπόδειγμα αθλητικού ήθους».