Ο Πετρούνιας ακούει τον Εθνικό ύμνο με το χρυσό περασμένο στον λαιμό Η Νεμούρ το χρυσό στους ασύμμετρους ζυγούς Η Αλγερινή χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας παρά την πτώση που είχε στο πρόγραμμα της. Αυτό είναι το δεύτερο φετινό της χρυσό μετά από αυτό στο Μπακού. Ώρα απονομής Σε λίγη ώρα ο Πετρούνιας θα ακούσει τον Εθνικό ύμνο από το πρώτο σκαλί του βάθρου ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ! Ένας αθλητής απομένει Ο Πετρούνιας έχει εξασφαλίσει μετάλλιο και είναι αγκαλιά με το χρυσό Ο Ισπανός Χαβιέρ, ο οποίος είχε περάσει στον τελικό με την όγδοη καλύτερη επίδοση, εμφάνισε μια μικρή βελτίωση σε σχέση με τον προκριματικό γύρο. Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τα δεδομένα στη βαθμολογία, με αποτέλεσμα να βρίσκεται προσωρινά στην έβδομη θέση. Ο Χοακίν Αλβάρεζ, που εκτέλεσε πέμπτος κατά σειρά, δεν μπόρεσε να παρουσιάσει μια ικανοποιητική εμφάνιση και κατέληξε στην έκτη θέση της κατάταξης. Ο Αμπντελκαντέρ ολοκλήρωσε την προσπάθειά του και βρίσκεται προσωρινά στην 5η θέση της κατάταξης, συγκεντρώνοντας συνολικά 13.800 βαθμούς. Το πρόγραμμά του είχε:

Βαθμό δυσκολίας: 5.300

Εκτέλεση: 8.500

Μπόνους: 0.000 Τρέχουσα κατάταξη: Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366β Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300β Γιανγκ Λιου (Κίνα) – 13.866β Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833β Αλί Αμντεκλαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800β Ο Αιγύπτιος πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο όργανο, ωστόσο δεν φαίνεται να μπορεί να απειλήσει τον Έλληνα, καθώς το πρόγραμμά του έχει σαφώς χαμηλότερο βαθμό δυσκολίας. Ξεκινά ο Αιγύπτιος Αμπντελκαντέρ Ξεκίνησαν προθέρμανση οι επόμενοι τέσσερις Ο Λευτέρης Πετρούνιας διατηρεί την πρωτιά στον τελικό, καθώς ο Αβετισιάν προσπάθησε να τον ξεπεράσει, όμως ο χαμηλότερος βαθμός δυσκολίας του (5.400 έναντι 5.600) δεν του επέτρεψε να τον απειλήσει βαθμολογικά. Ο Αρμένιος ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του με:

Βαθμό δυσκολίας: 5.400

Εκτέλεση: 8.800

Μπόνους: 0.100

Σύνολο: 14.300 βαθμοί Τρέχουσα κατάταξη: Λευτέρης Πετρούνιας – 14.366β Αρτούρ Αβετισιάν – 14.300β Γιανγκ Λιου – 13.866β Αρτούρ Νταβτιάν – 13.833β

Ο συναγωνισμός στον τελικό είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, με τον Αβετισιάν να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με απόλυτα σταθερή έξοδο, χωρίς την παραμικρή αστάθεια.

Ο Αβετισιάν ο επόμενος σε σειρά

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αύξησε τον βαθμό δυσκολίας στο πρόγραμμά του στον τελικό, παρουσιάζοντας μια σαφώς βελτιωμένη προσπάθεια σε σύγκριση με τον προκριματικό γύρο (14.100β).

Πέρασε πρώτος ο Πετρούνιας!

Βαθμός δυσκολίας: 5.600 Εκτέλεση: 8.766 Bonus: 0.000 _______________ Σύνολο: 14.366β Τρέχουσα κατάταξη: Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366β Γιανγκ Λιου (Κίνα) – 13.866β Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833β

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας ένα απαιτητικό πρόγραμμα με εντυπωσιακή έξοδο. Η προσπάθειά του αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις και τον φέρνει σε θέση διεκδίκησης ενός ακόμη μεταλλίου.

Ώρα Πετρούνια

Πέρασε πρώτος για πολύ λίγο ο Λιου

Βαθμός δυσκολίας: 5.400 Εκτέλεση: 8.466 Bonus: 0.000 _______________ Σύνολο: 13.866β Τρέχουσα κατάταξη: Γιανγκ Λιου (Κίνα) – 13.866β Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833β

Ο Λιού ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο όργανο, ωστόσο η έκφρασή του έδειχνε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοσή του.

Ο Αρμένιος παρουσίασε βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με τον προκριματικό, συγκεντρώνοντας 0.100 βαθμούς περισσότερους, παρότι διατήρησε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας στο πρόγραμμά του.

Βαθμό δυσκολίας: 4.900

Εκτέλεση: 8.833

Μπόνους: 0.100

Συνολική βαθμολογία: 13.833 βαθμοί

Τρέχουσα κατάταξη:

Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833β

Πρώτος στη σειρά εκτέλεσης στον τελικό των κρίκων θα αγωνιστεί ο Νταβτιάν, ο οποίος ανοίγει τη «μάχη» των μεταλλίων.

Ο Αρμένιος είναι κυρίως ειδικός στο άλμα, έχοντας στο παλμαρέ του σημαντικές διακρίσεις, καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και το χάλκινο το 2021.

Το σύστημα διεξαγωγής των τελικών

Στους τελικούς κάθε οργάνου συμμετέχουν οκτώ αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο γκρουπ των τεσσάρων. Αρχικά, το πρώτο γκρουπ εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο για την τελευταία προθέρμανση και στη συνέχεια πραγματοποιεί τις προσπάθειές του.

Αφού ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, ακολουθεί η ίδια διαδικασία για το δεύτερο γκρουπ, με τους υπόλοιπους τέσσερις αθλητές/αθλήτριες να δοκιμάζουν πρώτα τα όργανα και έπειτα να εκτελούν τα προγράμματά τους.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα αγωνιστεί τρίτος κατά σειρά στον τελικό, αμέσως μετά τον βασικό του αντίπαλο, τον Κινέζο Γιάνκ.

Ο Αρμένιος Αβετισιάν, ο οποίος σημείωσε την καλύτερη επίδοση στον προκριματικό με 14.233 βαθμούς, θα αγωνιστεί τέταρτος, αμέσως μετά τον Έλληνα αθλητή.

Το τρίτο σκέλος τελικών ξεκινά με ασύμμετρους ζυγούς γυναικών

Στην ενόργανη γυμναστική, κάθε αθλητής παρουσιάζει πρόγραμμα με συγκεκριμένο βαθμό δυσκολίας, ενώ οι κριτές αξιολογούν την εκτέλεσή του. Το τελικό σκορ προκύπτει από το άθροισμα αυτών των δύο στοιχείων.

Για παράδειγμα, στον προκριματικό γύρο ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.200 και έλαβε 8.900 στην εκτέλεση, συγκεντρώνοντας συνολικά 14.100 βαθμούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα επιπλέον βαθμολογικού κέρδους (μπόνους 0.100), εφόσον οι αθλητές εκτελέσουν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως για παράδειγμα μια απαιτητική έξοδο.