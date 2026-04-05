Η εικόνα του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, στο παιχνίδι της 5ης Απριλίου, ήταν αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εφετινές επισκέψεις του στο ίδιο γήπεδο.

Ωστόσο, αυτή η πρόοδος δεν συνοδεύτηκε από το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Οι Πράσινοι έδειξαν πιο οργανωμένοι στο αμυντικό κομμάτι, αρκετά πιο προσεκτικοί τακτικά και σαφώς πιο ανταγωνιστικοί, αλλά η έλλειψη αποτελεσματικότητας στην τελική προσπάθεια αποδείχθηκε καθοριστική.

Ο Μπενίτεθ προσέγγισε το ματς με έμφαση στην αμυντική συνοχή, επιδιώκοντας να περιορίσει τα επιθετικά ατού του ΠΑΟΚ. Το πλάνο του είχε λογική και σε μεγάλο βαθμό λειτούργησε, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν δέχθηκε έντονη πίεση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις στιγμές που δημιούργησε, κάτι που τελικά της στέρησε τη δυνατότητα να φύγει με τη νίκη.

Είναι γεγονός ότι ορισμένοι κομβικοί ποδοσφαιριστές (Μπακασέτας, Τσιριβέγια, Καλάμπρια) βρέθηκαν σε μέτρια βραδιά, γεγονός που επηρέασε τη συνολική επιθετική λειτουργία.

Παράλληλα, δεν μπορεί να παραγνωριστεί η ποιότητα του αντιπάλου, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες του αγώνα. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά κατάφερε να δημιουργήσει περισσότερες τελικές προσπάθειες σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια του στην Τούμπα, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μια μικρή αλλά υπαρκτή πρόοδος.

Παρά τις θετικές ενδείξεις, το αποτέλεσμα αφήνει μια… περίεργη γεύση. Η αδυναμία κατάκτησης των τριών βαθμών μειώνει δραστικά τις πιθανότητες των Πρασίνων να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση στα πλέι οφ, γεγονός που ουσιαστικά τους περιορίζει στην αποδοχή του μίνιμουμ, δηλαδή του ευρωπαϊκού εισιτηρίου για το Conference League.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αγώνα, ο Μπενίτεθ αντέδρασε σωστά στις ανάγκες που προέκυψαν, πραγματοποιώντας έγκαιρες αλλαγές.

Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο δεν κατάφεραν να προσφέρουν την απαιτούμενη ώθηση στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Η συμβολή τους ήταν περιορισμένη και δεν άλλαξε την εικόνα της ομάδας.

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε η διαιτησία του Σιλφέστρσακ, ο οποίος δεν διαχειρίστηκε σωστά τον πειθαρχικό έλεγχο.

Το παιχνίδι απέκτησε υπερβολική ένταση σε ορισμένα σημεία, με αποφάσεις που άφησαν ερωτηματικά και επέτρεψαν την ανάπτυξη ενός σκληρού ρυθμού που ξέφυγε από τα επιτρεπτά όρια.