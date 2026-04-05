Στη Λιβαδειά έπρεπε όλα όσα έπρεπε για να μην κερδίζει ο Άρης… Κι όχι όποιος κι όποιος Άρης, αλλά ίσως ο καλύτερος της φετινής σεζόν. Για ένα ημίχρονο τουλάχιστον.

Στα πρώτα 45 λεπτά οι Θεσσαλονικείς έκαναν όλα όσα είχαν σχεδιάσει και έπρεπε να βγάλουν στο χορτάρι. Από τη μία για να σκοράρουν και από την άλλη για να μπλοκάρουν το… λογισμό μίας καλοδουλεμένης ομάδας όπως ο Λεβαδειακός. Και το κατάφεραν.

Ο Άρης ήταν αποτελεσματικός στο open play, είχε γρήγορες μεταβάσεις και η… έμπνευση με τον Κάρλες Πέρεθ στο «10» βγήκε. Ο Ισπανός είναι απογοήτευση φέτος. Σήμερα, όμως, η τοποθέτησή του στο γήπεδο τον βοήθησε να παίξει περισσότερο σε πρώτο χρόνο. Ο Γιαννιώτας έδωσε χρήσιμα τρεξίματα και ο Γκαρέ από τα δεξιά βρισκόταν… με κλειστά μάτια με τον Τίνο Καντεβέρε που προσέφερε περισσότερα πράγματα από τον Λορέν Μορόν στην κορυφή.

Την ίδια στιγμή η παρουσία του Πέρεθ στον άξονα και η καλή μέρα των Ράτσιτς-Χόνγκλα απενεργοποίησαν το κέντρο των Βοιωτών. Ο Άρης βγήκε ψηλά, πρέσαρε και δεν άφησε τον Λεβαδειακό να κάνει το παιχνίδι του.

Όλα αυτά για ένα ημίχρονο στο οποίο ο Άρης πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ, ένα γκολ που λανθασμένα ακυρώθηκε και δύο δοκάρια.

Μέχρι που επτά λεπτά στα οποία λανθασμένα υποχώρησε έφεραν την ισοφάριση από τον Βέρμπιτς, σε μία από τις πολλές φάσεις φέτος που όλα πηγαίνουν λάθος. Το μοναδικό σημείο του αγώνα που ο Άρης άφησε τον Λεβαδειακό να κρατήσει τη μπάλα παραπάνω απ’ όσο έπρεπε. Και το πλήρωσε. Από εκεί και πέρα οι αλλαγές τον έκαναν πιο επιθετικό σε πρόσωπα αλλά όχι και σε ουσία.

Όλα τα παραπάνω θα ήταν αρκετά για να αναλυθεί το ματς. Ναι, ο Άρης ήταν πολύ καλός, ναι και άτυχος με τα δοκάρια. Δυστυχώς, όμως, η διαιτησία έβαλε το χεράκι της.

Δεν νοείται να ακυρώνεται το πρώτο γκολ του Γκαρέ, όταν ο Χόνγκλα ίσα που βρίσκει τον Μπάλτσι ο οποίος πέφτει λες και τον… πυροβόλησαν. Δεν νοείται να μην δίνεται η δεύτερη κίτρινη στον Κωστή στο 73′ για το πεντακάθαρο πάτημα στον Γκαρέ.

Τη ζημιά την κάνει κυρίως ο Κουμπαράκης και κατά δεύτερο λόγο ο Παπαπέτρου. Μία ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος. Δεν είναι όμως αυτή αποκλειστικά υπεύθυνη για την δεινή θέση από την οποία έγινε η εκκίνηση του Άρη στα πλέι οφ και η ακόμα πιο δύσκολη από την οποία συνεχίζει.

Δεν ήταν ακριβώς σαν ήττα το σημερινό. Η ήττα θα σήμαινε «game over». Υπάρχει ακόμα μία ελπίδα, αλλά με ένα ματς λιγότερο και με τον Άρη να μην μπορεί να κερδίσει 2,5 μήνες τώρα. Η εικόνα είναι καλά, αλλά τώρα μάλλον είναι και αργά. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να κερδίσει πέντε ματς και ο Λεβαδειακός να χάσει σίγουρα ακόμα δύο. Οφείλει, ωστόσο, να το κυνηγήσει ως το τέλος. Δεν του έχει μείνει και τίποτε άλλο άλλωστε.