«Οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή απειλούν την περιφερειακή και την παγκόσμια ασφάλεια. Καλούμε όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση, επίδειξη της μέγιστης δυνατής αυτοσυγκράτησης, την προστασία των αμάχων και τον καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» υπογράμμισε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τυπου του ΥΠΕΞ Λάνας Ζωχιού και πρόσθεσε:

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τις χώρες του Κόλπου. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η θαλάσσια ασφάλεια πρέπει να προστατευθούν. Ο ασφαλής θαλάσσιος χώρος προάγει την παγκόσμια πολιτική σταθερότητα, την οικονομική σταθερότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία όλων των λαών. Καλούμε σε επανενεργοποίηση αξιόπιστων διαύλων διαλόγου και την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις».

«Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε με τον Ιρανό ομόλογό του, Abbas Aragchi υπό την η ιδιότητά του ως Υπουργού Εξωτερικών, όσο και υπό την ιδιότητα της Ελλάδας ως μέλους του ΣΑΗΕ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της διαπλωματίας για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης, υπέρ του πλήρη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» κατέληξε η κα. Ζωχιού.