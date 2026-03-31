Στην ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη από χθες ο Χάρης Θεοχάρης προκειμένου να εκπροσωπήσει τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στην άτυπη σύνοδο ΥΠΕΞ υπό την Κάγια Κάλλας, παρουσία του Ουκρανού ΥΠΕΞ Αντρίι Σίμπιχα, με αφορμή την επέτειο από τη σφαγή στη Μπούτσα.

Σε σχετική της ανάρτηση, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθυνόμενη στον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας τονίζει πως ανυπομονεί για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. «Θα έρθουμε αποφασισμένοι και ενωμένοι στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, ειδικά καθώς τιμούμε τέσσερα χρόνια από τις φρικτές θηριωδίες της Ρωσίας στην Μπούτσα. Και με ένα σαφές μήνυμα: Η Ρωσία πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε. Η λογοδοσία είναι απαραίτητη για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η Κάγια Κάλλας.

«Στις 31 Μαρτίου, θα χαρούμε να καλωσορίσουμε την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας και τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ στο Κίεβο για υπουργική σύνοδο. Η ημερομηνία είναι συμβολική. Θα τιμήσουμε την ζοφερή επέτειο της σφαγής της Μπούτσα και θα επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να θεωρήσουμε τους Ρώσους εγκληματίες υπόλογους για αυτήν και άλλες φρικαλεότητες. Θα συζητήσουμε επίσης την υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, την πίεση που ασκεί στη Ρωσία και τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και την προστασία της μακροπρόθεσμης σταθερότητας στην Ευρώπη. Είμαι ευγνώμων στην ΥΕ/Αντιπρόεδρο Κάγια Κάλλας και στους συναδέλφους μου στην ΕΕ που αποδέχτηκαν την πρόσκληση και ανυπομονώ να τους φιλοξενήσω», ήταν η αντίστοιχη ανάρτηση ενόψει της σημερινής άτυπης συνόδου στο Κίεβο από πλευράς Αντρίι Σίμπιχα.

Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα της σημερινής άτυπης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Κίεβο θα είναι προφανώς το ουκρανικό ζήτημα.

Συνάντηση με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ αναμένεται να έχει σήμερα στο Κίεβο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της συνεδρίασής τους στην ουκρανική πρωτεύουσα, παρουσία του Ουκρανού ΥΠΕΞ.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αποστολή, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, στις ώρες που προηγήθηκαν της άτυπης συνόδου, πραγματοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικές επαφές με σειρά αξιωματούχων στο Κίεβο.

Με φόντο τα ενεργειακά αλλά και το στοίχημα της ανοικοδόμησης, ο Έλληνας ΥΦΥΠΕΞ είχε διμερείς συναντήσεις τόσο στο υπουργείο Ενέργειας όσο και στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, υπεγράφη και συμφωνία εμπιστευτικότητας με ενεργειακές εταιρείες προκειμένου να μπορούν να εξεταστούν στο εξής πληροφορίες για μελλοντικά κοινά έργα και συνεργασίες.

Συζητήσεις με θέμα την ανάγκη συνδρομής σε ζημιές που πρέπει να αποκατασταθούν πριν από την ανοικοδόμηση είχε επίσης ο Χάρης Θεοχάρης στον Δήμο Κιέβου.

Σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση, επόμενος σταθμός στον ορίζοντα είναι ευρωπαϊκή σύνοδος στις Βρυξέλλες εντός Απριλίου, όπου τη χώρα μας θα εκπροσωπήσει ο Ειδικός Απεσταλμένος για την Ουκρανία, πρέσβης Σπύρος Λαμπρίδης.

Η ελληνική πλευρά, αναφορικά με τη στήριξη προς την Ουκρανία, εκτιμά πως έχει ανεβάσει ταχύτητες και πως κινείται σε πολλά επίπεδα προκειμένου να μπορεί να απαντήσει κάθε δυνατό αίτημα από πλευράς Κιέβου.

Μετά τη σύνοδο Απριλίου για την ανοικοδόμηση, σχεδιάζεται αντίστοιχη σύνοδος τον Μάιο στο Κίεβο.