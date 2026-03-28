Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ενώ ένα παιδί σκοτώθηκε σε ουκρανικό πλήγμα στη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρχών των δύο πλευρών.

Στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, έπειτα από ρωσικά πλήγματα που έπληξαν κυρίως ένα μαιευτήριο και κατοικημένη περιοχή. Την πληροφορία έκανε γνωστή ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Σέρχιι Λίσακ.

Πιο βόρεια, στο Κρίβι Ριχ, δύο άνδρες σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε νέα επίθεση, σύμφωνα με τον στρατιωτικό υπεύθυνο της περιοχής, Ολεξάντρ Γκάντζα.

Στη Ρωσία, ένα παιδί έχασε τη ζωή του και οι γονείς του τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν κατοικία στο Γιαροσλάβ, βόρεια της Μόσχας και μακριά από τη γραμμή του μετώπου. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης, Μιχαήλ Γεβρέγεφ.