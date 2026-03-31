Αναβάλλεται η δεύτερη αποστολή του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη, στην πλευρά της Τρίπολης, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Η απόφαση ελήφθη λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που προβλέπουν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Τα διπλωματικά επιτελεία σε Αθήνα και Τρίπολη βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και εξετάζουν νέες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα είχε συναντήσεις με λίβυους αξιωματούχους. Σε αυτή την επίσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλληνας ΥΠΕΞ, με φόντο και την τουρκική διεισδυτικότητα στη Δυτική Λιβύη, θα ζητούσε να οριστεί χρονοδιάγραμμα προκειμένου να «κλειδώσουν» οι επόμενες συναντήσεις για τις τεχνικές συνομιλίες των δύο πλευρών με επίκεντρο την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, η έναρξη των οποίων είχε κηρυχθεί τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα στο τετ α τετ Γεραπετρίτη – Αλ Μπαούρ.