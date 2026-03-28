Το μεταναστευτικό και η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, στη βάση του διεθνούς δικαίου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον στρατάρχη Χαφτάρ και αξιωματούχους του καθεστώτος της Ανατολικής Λιβύης στη Βεγγάζη. Ο κ. Γεραπετρίτης επισκέφθηκε την πόλη για τα εγκαίνια του νέου ελληνικού προξενείου και, σε δήλωσή του μετά τις συναντήσεις, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα στις διμερείς σχέσεις.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, για τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, αλλά και για το αποτύπωμα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο. Σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο κτήριο του Γενικού Προξενείου μας στη Βεγγάζη, ένα κτήριο, το οποίο είναι πραγματικό κόσμημα για την περιοχή. Η ελληνική σημαία υψώνεται πλέον περήφανη εδώ, στο κέντρο της Βεγγάζης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτυπώνεται αυτή η σχέση και σε νέες σημαντικές υποδομές», δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την Ελληνική Κοινότητα της Βεγγάζης, η οποία, όπως ανέφερε, συνέβαλε καθοριστικά στην ανοικοδόμηση του Γενικού Προξενείου. «Εξακολουθούμε σήμερα να είμαστε η μόνη εκ των δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατηρεί Γενικό Προξενείο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στον κ. Κανάκη Μανδαλιό για την ανυπολόγιστη συνεισφορά του στην οικοδόμηση του Γενικού μας Προξενείου», πρόσθεσε.

Ενίσχυση διμερών σχέσεων και εμπορικών δεσμών

Αναφερόμενος στις επαφές του, ο υπουργός τόνισε ότι είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους ανώτατους αξιωματούχους της ανατολικής Λιβύης, μεταξύ των οποίων τον στρατάρχη Χαφτάρ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεσμευμένων Περιουσιακών Στοιχείων της Λιβύης. Όπως σημείωσε, οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

«Ιδιαίτερα, αποδώσαμε έμφαση στο κεφάλαιο που αφορά το διμερές εμπόριο. Σημαντικές ελληνικές επενδύσεις ήδη αναπτύσσονται στην ανατολική Λιβύη, αναδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία της οικονομικής συνεργασίας. Η Λιβύη είναι η πιο κοντινή χώρα της Μεσογείου προς την Ελλάδα και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτύσσονται αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες», υπογράμμισε ο υπουργός.

Συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας με τη Λιβύη. «Υπάρχει μια καλή συνεργασία, η οποία θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο και με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και με την παροχή μέσων και υποδομών, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το φαινόμενο», είπε.

Τόνισε ότι η Λιβύη βρίσκεται σε μια γεωγραφικά δύσκολη περιοχή, όπου ενδημούν πόλεμοι και ένοπλες συρράξεις, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών ιδιαίτερα απαιτητικό. «Η Ελλάδα θα συμβάλλει στο κεφάλαιο αυτό, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με βάση το διεθνές δίκαιο

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κατά τις συναντήσεις του αναδείχθηκε η κοινή βούληση για προώθηση της οριοθέτησης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, ειδικότερα την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα. «Με βάση το Διεθνές Δίκαιο, είναι σημαντικό χώρες γειτονικές, χώρες που μοιράζονται τη Μεσόγειο, να μπορούν να έχουν αυτή τη συνεργασία, ιδιαίτερα σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες, με πολέμους που μαίνονται στην περιοχή μας, με μια Μέση Ανατολή που φλέγεται», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Λιβύη πρέπει να διατηρήσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω το επίπεδο των σχέσεών τους. «Τον τελευταίο χρόνο έχουμε ιδιαίτερα αναβαθμίσει τη σχέση με τις επισκέψεις που έχουμε ανταλλάξει. Πρόθεσή μας είναι η Ελλάδα να είναι ενεργητικά παρούσα στη Λιβύη και για αυτό θα μεριμνήσουμε», κατέληξε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.