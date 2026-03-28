Το πρώτο σκέλος της δεύτερης αποστολής Γεραπετρίτη στη Λιβύη ξεκίνησε σήμερα με έναν πλήρη κύκλο επαφών στη Βεγγάζη, οχτώ μήνες μετά την προηγούμενη επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΕΞ στην ανατολική Λιβύη (Ιούλιος 2025) στο πλαίσιο της διπλωματικής επαναπροσέγγισης και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές της πολύπαθης χώρας.

Η σημερινή επίσκεψη του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ξεκίνησε με συνάντηση με τον Στρατάρχη Χαφτάρ στην οποία συμμετείχαν και οι υιοί του, Αλ-Σαντίκ. Μπελκάσεμ, Σαντάμ και Χάλεντ Χαφτάρ.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε σύμπτωση απόψεων ενώ διαπιστώθηκε γνήσια διάθεση από πλευράς Χαφτάρ να συνδράμει σε σχέση με τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες από Λιβύη προς Ελλάδα.

Παρ’ ότι η ανατολική Λιβύη υπολείπεται πολύ σε μέσα, συζητήθηκε η λύση του ελέγχου των χερσαίων συνόρων ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει καλύτερη παροχή πληροφοριών από ελληνικής πλευράς.

Αναφορικά με το ζήτημα των υποδομών, αποφασίστηκε να τεθεί το θέμα στην Κομισιόν ώστε με την αφορμή της επίσκεψης του αρμόδιου επιτρόπου και τριών υπουργών Μετανάστευσης να «κλειδώσουν» συγκεκριμένα μέτρα κατόπτευσης.

Στο πεδίο των θαλασσίων ζωνών, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας – η οποία συμπίπτει και με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας – σε σχέση με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και την αποτροπή κύρωσής του από τη Βεγγάζη.

Η Ελλάδα διεμήνυσε ξεκάθαρα πως δεν θα ήθελε να δει αλλαγή στάσης από την ανατολική Λιβύη σε σχέση με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο ενώ έθεσε το ζήτημα της επανεκκίνησης των συζητήσεων για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Η ελληνική πλευρά κατέστησε σαφές για ακόμη μια φορά σε πόσα επίπεδα μπορεί να συνδράμει σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, τόσο μέσω Ε.Ε. με χρηματοδοτικά εργαλεία όσο και μέσω Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υποστηρίζοντας θέσεις της Λιβύης και διαμεσολαβώντας σε ΗΠΑ, Αίγυπτο και αραβικό κόσμο ως αξιόπιστος συνομιλητής όλων.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ξεκαθάρισε πως η Αθήνα δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση τον ενδεχόμενο να βρεθεί προ τετελεσμένων ενώ τόνισε πως πιθανή κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου θα διόγκωνε τα προβλήματα.

Από την πλευρά της Βεγγάζης διεφάνη πως αντιλαμβάνονται τη σημασία του ρόλου της Ελλάδας και της βοήθειας που μπορεί να παρασχεθεί μέσω ελληνικών πρωτοβουλιών, γνωρίζοντας ταυτόχρονα τι θα συνεπαγόταν μια αρνητική διμερής σχέση.