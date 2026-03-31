«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν δεν δύναται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας. Η όλη επιχείρηση θα λάβει χώρα εν μέσω πολέμου. Ο υπουργός Εξωτερικών είναι σε επαφή με τον Ισραηλινό ομόλογό του ενώ η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς. Η ελληνική πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ασφαλή μεταφορά του Άγιου Φωτός στην Ελλάδα» αναφέρθηκε σε ενημέρωση από την πλευρά του ελληνικού ΥΠΕΞ σχετικά με το Άγιο Φως και τη μεταφορά του στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι κατά την πρόσφατη επικοινωνία του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ισραηλινό ομολογό του, ο Έλληνας ΥΠΕΞ μεταξύ άλλων ζήτησε τον καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου ενώ έθεσε επίμονα το θέμα της προστασίας του Λιβάνου.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα μετά από συνάντηση μεταξύ της Αστυνομίας του Ισραήλ και του Λατίνου Καθολικού Καρδιναλίου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, καθορίστηκε ένα κοινό πλαίσιο για τις επικείμενες τελετές του Πάσχα.

Λόγω της περίπλοκης πραγματικότητας στον τομέα της ασφάλειας που επιβάλλει η επιχείρηση «Roaring Lion», οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Αγίου Φωτός, θα πραγματοποιηθούν σε συμβολική, περιορισμένη μορφή. Ο συντονισμός αυτός διασφαλίζει ότι η ελευθερία της λατρείας διατηρείται παράλληλα με το κοινό, πρωταρχικό καθήκον, την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ιρανικοί πύραυλοι και συντρίμμια έπληξαν σημεία εντός της Παλιάς Πόλης. Αυτοί οι περιορισμοί αποτελούν άμεση απάντηση σε έναν πραγματικό και υπαρκτό κίνδυνο για όλους τους πιστούς.