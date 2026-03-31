Εκπομπές σκόνης από τη Λιβύη και την Αίγυπτο μεταφέρονται προς τη χώρα μας και αναμένεται να την επηρεάσουν από σήμερα έως και την Πέμπτη. Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, το φαινόμενο θα συνοδεύεται από εκτεταμένες βροχοπτώσεις, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα (31/3) και στη συνέχεια, στις 1-2/4, στο σύνολο της χώρας.

Οι βροχές θα εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές με τη μορφή λασποβροχών, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης κοντά στην επιφάνεια.

Ωστόσο, οι νοτιότερες περιοχές και εκείνες με πιο περιορισμένα φαινόμενα βροχής αναμένεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στις 1-2/4, κυρίως:

• Κυκλάδες

• Κρήτη

• Δωδεκάνησα (ιδιαίτερα Κάσος, Κάρπαθος, Σύμη και Ρόδος)

Σημειώνεται ότι το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub: https://portal.atmohub.gr/erimiki-skoni