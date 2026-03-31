Σοβαρό περιστατικό απόπειρας βιασμού σημειώθηκε στην περιοχή του Πειραιά, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία. Το συμβάν εκτυλίχθηκε επί της οδού Κονδύλη, όπου μια 54χρονη δέχθηκε επίθεση ενώ εργαζόταν σε κατάστημα σούπερ μάρκετ.

Η γυναίκα βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος όταν την πλησίασε υπήκοος Παλαιστίνης, γεννημένος το 1999. Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χρησιμοποίησε σωματική βία, ακινητοποιώντας την παθούσα πιάνοντάς την από τον λαιμό.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε ασελγείς πράξεις ωστόσο η γυναίκα αντέδρασε σθεναρά και κατάφερε να αποτρέψει τη συνέχιση των ενεργειών του.

Ο άνδρας συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων – Νέου Φαλήρου. Η υπόθεση διερευνάται για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.