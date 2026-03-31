Κατόπιν ενεργειών του υπουργείου Εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανανέωση για ένα επιπλέον έτος, από 1η Απριλίου 2025, του προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων βραχείας διαμονής σε νησιά του Αιγαίου για Τούρκους πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Το πρόγραμμα, που είχε ανανεωθεί για ακόμη ένα έτος πέρυσι την άνοιξη, αφορά 12 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων – Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κως, Λέσβος, Λέρος, Λήμνος, Ρόδος, Σάμος, Σύμη, Χίος, Πάτμος, Σαμοθράκη – και εντάσσεται στο πλαίσιο της «διπλωματίας των ανθρώπων», και συγκεκριμένα στα μέτρα εκείνα που παράχθηκαν μέσα από το προηγούμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας στην Αγκυρα.

Η διάρκεια της θεώρησης θα είναι επτά ημέρες και θα χορηγείται στα σημεία εισόδου στα λιμάνια των νησιών.

Τόσο η ελληνική όσο και η τουρκική πλευρά επιθυμούσαν διακαώς τη συνέχισή του, την ώρα που αιτήματα ανάλογα υπάρχουν και από τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες που απολαμβάνουν τα οικονομικά και τουριστικά οφέλη του προγράμματος.

Οπως αναγνώρισε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μείωση παραπάνω από 50% των μεταναστευτικών ροών από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά (2025), το πρόγραμμα είχε έως τώρα «τεράστιο θετικό αντίκτυπο για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα οποία υποδέχθηκαν τούρκους επισκέπτες».