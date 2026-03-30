Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να καταλάβει «πολύ εύκολα» τη νήσο Χαργκ, όπου βρίσκονται κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν, σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (…) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ιρανική άμυνα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί είχε αποτελέσει στόχο αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών, χωρίς ωστόσο να πληγούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Το Χαργκ, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου, φιλοξενεί τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέσω του σταθμού αυτού πραγματοποιείται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.