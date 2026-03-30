Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε 27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Luganville στις νήσους Βανουάτου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του USGS.

Notable quake, preliminary info: M 7.2 – 27 km ENE of Luganville, Vanuatu https://t.co/ypGnK5t2Kt — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 30, 2026

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) ο σεισμός ήταν 7 Ρίχτερ. Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος τσουνάμι από τον σεισμό. Ο σεισμός είχε βάθος 130 χλμ. (80 μίλια), σύμφωνα με το GFZ.

Οι σεισμολόγοι συνεχίζουν την αξιολόγηση των δεδομένων, καθώς πρόκειται για περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα.