Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε 27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Luganville στις νήσους Βανουάτου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του USGS.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) ο σεισμός ήταν 7 Ρίχτερ.  Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος τσουνάμι από τον σεισμό. Ο σεισμός είχε βάθος 130 χλμ. (80 μίλια), σύμφωνα με το GFZ.

Οι σεισμολόγοι συνεχίζουν την αξιολόγηση των δεδομένων, καθώς πρόκειται για περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα.

