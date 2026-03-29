Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:00 το πρωί στην Κεφαλονιά, προκαλώντας αναστάτωση. Ο σεισμός είχε επίκεντρο ένα χιλιόμετρο από την περιοχή Σκάλα στα νοτιοανατολικά του νησιού.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,7 χλμ. Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.
