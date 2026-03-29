Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:00 το πρωί στην Κεφαλονιά, προκαλώντας αναστάτωση. Ο σεισμός είχε επίκεντρο ένα χιλιόμετρο από την περιοχή Σκάλα στα νοτιοανατολικά του νησιού.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,7 χλμ. Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
