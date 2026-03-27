Σεισμός στα Ιωάννινα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 7:01 μ.μ. της 27ης Μαρτίου 2026.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή όχι μόνο στα Ιωάννινα αλλά και στη γειτονική Θεσπρωτία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 9 χιλιόμετρα νότια από την περιοχή της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 12,5 χιλιόμετρα.