Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας για τις εξελίξεις στην καριέρα του, αφού λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ πρωταγωνιστεί σε νέα διαφημιστική καμπάνια της Pepsi, συμμετέχοντας στο project «Pepsi Football Nation».

Στο εντυπωσιακό βίντεο, ο Σαλάχ εμφανίζεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με την δυναμική παρουσία, μεταφέρει το μήνυμα της καμπάνιας, συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με την κουλτούρα.

Η συνεργασία αυτή έρχεται σε μια μεταβατική περίοδο για τον ίδιο, καθώς ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, διατηρώντας παράλληλα την ισχυρή του παρουσία και εκτός γηπέδων.